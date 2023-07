Ce jeu Star Wars mythique est gratuit à l’occasion du Prime Day d’Amazon

Les mardi 11 et mercredi 12 juillet 2023, c’est le Prime Day chez Amazon, l’occasion pour l’entreprise de proposer de nombreuses réductions, mais également vous offrir quelques cadeaux. Cette année, parmi eux, on retrouve un célèbre jeu Star Wars.

Les fans de Star Wars vont être ravis, puisqu’Amazon vous offre gratuitement l’un des meilleurs jeux vidéo Star Wars : The Force Unleashed. Sorti en 2008, The Force Unleashed se déroule entre La Revanche des Sith et Un nouvel espoir.

Les joueurs sont plongés dans une histoire palpitante qui se déroule aux premiers jours de la Rébellion, où Dark Vador cherche à éliminer les derniers Jedi. Le jeu présente Starkiller, un apprenti de Vador envoyé en mission pour créer la Rébellion dans le cadre du plan de Vador visant à renverser l'Empereur Palpatine. À leur insu, leurs actions ouvrent la voie aux événements qui se dérouleront dans la trilogie originale de Star Wars et qui aboutiront à la rédemption de Vador.

Star Wars The Force Unleashed est disponible gratuitement, voici comment l’obtenir

Si vous êtes abonnés à l’abonnement Prime d’Amazon, vous pouvez dès à présent vous rendre sur Prime Gaming pour réclamer votre copie, et cela jusqu’au 14 août prochain. Pour cela, connectez-vous tout d’abord à votre compte Amazon sur le site officiel de Prime Gaming.

En faisant défiler la page d’accueil, vous trouverez une section contenant des Offres Prime Day à durée limitée, dans laquelle vous devriez voir apparaître le titre Star Wars : The Force Unleashed. Le site vous notifiera alors que le jeu est dès à présent disponible dans votre bibliothèque Amazon Games, et vous proposera de télécharger l’application.

Il vous suffit donc de l’installer, de vous connecter à votre compte Amazon et de télécharger le titre depuis votre bibliothèque pour commencer à jouer. Si vous n’êtes pas abonnés à Prime, on vous rappelle qu’un essai gratuit de 30 jours est proposé par Amazon, et ce dernier vous permet de réclamer le titre sans dépenser le moindre centime.

Si vous n’avez jamais essayé le jeu, on ne peut que vous le conseiller. Cependant, notez que The Force Unleashed n’est plus considéré comme canon depuis que Disney a acquis les droits de Star Wars en 2012. On vous rappelle également que cet opus a reçu une suite en 2010 : The Force Unleashed II.