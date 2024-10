Ce gang de cybercriminels utilisant des deepfakes a été arrêté pour une fraude de 42 millions d’euros

La police de Hong Kong a récemment arrêté un groupe de fraudeurs utilisant des vidéos truquées pour piéger des victimes à travers le monde. Ce nouveau type d’arnaque, rendu possible par les progrès de l’intelligence artificielle, devient une menace difficile à contrer pour les autorités.

Les arnaques en ligne évoluent rapidement, avec des méthodes de plus en plus sophistiquées grâce aux avancées de l’intelligence artificielle. Les deepfakes, offrent aux criminels un moyen efficace de piéger leurs victimes, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises en leur permettant de créer des images et vidéos ultraréalistes. Face à ces menaces, les autorités de nombreux pays sont contraintes à renforcer leur vigilance pour tenter de contrer ces nouvelles formes de fraude.

À Hong Kong, un réseau d’arnaque sentimentale utilisant des deepfakes vient d’être démantelé par la police locale. Les 27 suspects arrêtés auraient escroqué leurs victimes de 46 millions de dollars (plus de 42 millions d'euros) en créant des profils attrayants avec des photos et vidéos générées par IA. Une fois la confiance établie, les escrocs passaient à des appels vidéo truqués grâce aux deepfakes et incitaient leurs victimes à investir dans des plateformes de trading frauduleuses, principalement en cryptomonnaies.

L'utilisation des deepfakes dans les cyberfraudes inquiète les autorités mondiales

Ce réseau ciblait des victimes en Asie et mais aussi sur dans le reste du monde en utilisant les réseaux sociaux pour initier le contact et tromper la vigilance. Lors de perquisitions, la police a saisi du matériel technologique et de l’argent liquide, confirmant les liens présumés de ce réseau avec les triades de Hong Kong, dont le groupe Sun Yee On. Le recours aux deepfakes a permis aux criminels de manipuler facilement l’apparence et la voix afin de faciliter leurs arnaques sentimentales.

Les fraudes sentimentales sont aujourd’hui l’une des escroqueries en ligne les plus lucratives. Elles générent des pertes financières qui dépassent celles causées par les ransomwares. Un rapport récent du FBI révèle que les arnaques aux sentiments ont engendré 4,57 milliards de dollars de pertes en 2023, en grande partie via de fausses plateformes de cryptomonnaie. Contrairement aux ransomwares, qui reposent sur des logiciels malveillants, celles-ci exploitent les émotions et la confiance des victimes, souvent piégées par des profils séduisants et des promesses d’investissement.

