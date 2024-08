Ce défaut bien pénible existe depuis plus de dix ans sur Android, mais il devrait prochainement disparaître

Android 15 pourrait régler un souci bien pénible présent sur l’OS depuis maintenant plus de dix ans : les notifications qui prennent trop de place quand on regarde une vidéo ou qu’on joue. La version bêta d'Android 15 promet en effet des fenêtres réduites.

Quand on regarde une vidéo ou qu’on joue sur Android, il arrive qu’on soit gêné par une notification qui vient prendre une bonne partie de l’écran. Ce défaut existe depuis plus de dix ans sur l’OS de Google et affiche, en plus du message, un système de réactions, comme ajouter un like ou écrire une réponse. Toutes les applications sont concernées et de fait, la chose est extrêmement pénible. Tout cela devrait bientôt changer.

En effet, Android Authority a fouillé dans la Beta 4 d’Android 15, prévue prochainement, et a repéré quelque chose de très intéressant : il est possible de mettre les notifications en mode « compactes ». Enfin !

Android 15 devrait réduire la taille des notifications

En activant cette option, les notifications apparaissent toujours, comme le montre les visuels d’Android Authority. Cependant, celles-ci s’avèrent beaucoup moins étendues et ne gênent donc plus l’utilisateur qui regarde son film ou joue à son jeu. Message tronqué, absence de photos de profil et bouton « répondre » directement agglutiné au sommet… tous ces éléments réduisent d’un tiers la taille de la notification. Une excellente nouvelle !

Les notifications ont été introduites avec Android 5.0 en 2014 et agacent les utilisateurs depuis ce temps. Certains constructeurs ont réussi à contourner le problème avec par exemple des modes concentration ou des modes jeux, qui masquent ces notifs quand on fait autre chose. En tout cas, ce système compact semble au point et devrait donc arriver sur nos téléphones avec Android 15.

Quant à la date d’arrivée d’Android 15, c’est encore un mystère. Le système d’exploitation sera-t-il lancé en même temps que les Pixel 9 prévus ce mois-ci ? Le doute est permis. Google pourrait choisir de décaler son déploiement à plus tard dans l’année. En tout cas, ce nouveau système de notifications devrait faire le bonheur de tous les utilisateurs.

Source : Android Authority