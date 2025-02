Honda dévoile une “moto-Pokémon” qui peut aussi marcher sur ses pattes

La marque Honda dévoile un concept de moto en partenariat avec The Pokémon Company. Selon les premières images, le look général évoque le Pokémon Koraidon, aussi appelé “Ailes-Royales” en français. Il s'agit pourtant bien plus d'un simple look.

Si vous êtes un adulte qui a grandi avec Pokémon, il est possible que la dernière moto que vient de présenter Honda au Japon vous fera littéralement baver d'envie. Et ce, même si vous n'avez jamais passé le permis moto ! Le célèbre constructeur nippon s'est en effet associé à The Pokémon Company pour concevoir un véhicule aussi mignon qu'étonnant, directement inspiré du design des Koraidon.

Cette créature connue des fans de la franchise est apparue dans le jeu Pokémon Écarlate lancé en novembre 2022. On parle donc d'un Pokémon assez récent, qu'il peut sembler assez étonnant d'avoir transformé en une moto. Même si, comme vous allez le constater dans la vidéo en fin d'article, ce que les ingénieurs de Honda ont réalisé semble plutôt époustouflant. Même s'il faudra attendre encore quelques jours pour en voir davantage.

Plus qu'un simple look Pokémon

Car il ne s'agit pas d'une simple moto avec une jolie carrosserie. A en croire Honda, le véhicule peut rouler, marcher (!) et se tenir debout. Les ingénieurs ont en effet donné au véhicule une paire de pattes à l'arrière et à l'avant. Le tout dopé aux technologies des robots ASIMO, pour qu'il puisse réellement marcher sans perdre l'équilibre. Il a aussi un visage avec des expressions, un cou robotique.

La marque n'hésite pas à sortir des codes avec un mode de déplacement supplémentaire, et de nombreux aspects qui évoquent davantage un robot “humanoïde”. Le tout sur fond de quelque chose avec un parfum de Transformers. La capacité à marcher s'ajoute à deux roues couplées à un système de puissants gyroscopes qui permettent à la moto de rester stable même à l'arrêt.

Le projet de Hoda n'est en soit pas très ancien – puisqu'il a été annoncé l'été dernier. La marque affirme sur le minisite dédié au projet (en japonais), qu'il n'est qu'un début, sans plus de précision. Tout en donnant RDV au public pour découvrir une première version de cette moto singulière. L'exposition (a priori statique, sans démonstration de ses capacités) se tiendra du 7 au 9 mars 2025, à Tokyo.

Honda explore le concept inédit d'une moto qui “marche et se tient debout”

Pour l'heure, impossible de savoir si ce “deux roues, quatre pattes” sera un jour disponible à la vente. Même très séduisant, ce concept semble voué à déboucher sur un engin particulièrement cher, et sans doute pas si pratique au quotidien. Mais l'essentiel n'est sans doute pas là. En se donnant ce projet comme défi, la marque repousse les frontières de ce qu'elle peut construire.

Tout en explorant l'adaptation de technologies a priori sans lien direct avec la mobilité. Ce n'est, au-delà, pas la première fois qu'un personnage du jeu Pokémon est transformé en une moto. Toyota était en la matière précurseur avec le “Project Miraidon”. Son but ? Tout simplement de “donner vie aux rêves d'enfants”.

Honda explique se fixer ainsi un défi similaire, tout en allant plus loin en visant un “résultat unique, incarnant [sa] personnalité”. Un but qui valait bien de jouer la surenchère avec une approche qui se place à à mi-chemin entre la robotique, le gaming et le développement d'un deux roues qui semble venu d'un univers parallèle.