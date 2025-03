Ce concert de Metallica ne fera que trois spectateurs à cause d’Apple, voici pourquoi

Metallica va donner un concert inédit, capturé avec des caméras ultra-sophistiquées et diffusé en 3D. L’expérience promet d’être immersive, mais il y a un problème de taille : elle est exclusive au Vision Pro, le casque de réalité mixte d’Apple qui n’a pas vraiment séduit beaucoup de monde.

Les concerts en réalité virtuelle ne sont pas nouveaux, mais Apple veut les révolutionner avec son Apple Immersive Video. Le groupe Metallica s’est associé à la marque à la pomme pour offrir une expérience unique, tournée en 8K avec un son spatial, transportant les spectateurs sur scène aux côtés des musiciens. Une technologie impressionnante… si seulement elle n’était pas réservée à un appareil hors de prix et quasiment abandonné.

Ce concert, sobrement intitulé “Metallica”, a été capturé à Mexico lors de la tournée M72 du groupe. Il permet d’assister à des titres emblématiques comme ‘Whiplash’, ‘One’ et ‘Enter Sandman’, avec des angles de vue inédits et une immersion totale grâce aux caméras de pointe d’Apple. Quatorze de ces dernières ont été utilisées pour capturer l’événement sous tous les angles. L’objectif est d’offrir une expérience inégalée dans le domaine des concerts en réalité virtuelle.

Apple mise sur un concert exclusif de Metallica pour sauver le Vision Pro

Disponible dès le 14 mars, le concert pourra être visionné uniquement sur l'Apple Vision Pro, le casque vendu à 3999 euros en France et qui n’a pas rencontré le succès espéré. Apple espère attirer les curieux en proposant une démo gratuite du titre ‘Whiplash’ dans ses Apple Stores pour ceux qui réservent un essai du casque. Une tentative désespérée pour générer de l’intérêt, alors que l’appareil a déjà vu sa production stoppée à peine un an après son lancement.

Avec ce concert, Apple continue d’enrichir son catalogue de contenus immersifs, après des expériences comme Wildlife avec The Weeknd ou la série Adventure et Boundless. Mais le Vision Pro, déjà boudé par le grand public à cause de son prix et de son manque d’applications, risque de ne pas attirer les foules pour autant. Metallica joue à guichets fermés dans le monde entier, mais sur le Vision Pro, la véritable question est : y aura-t-il quelqu’un pour regarder ?