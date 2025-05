Ce cliché unique révèle une étoile broyée par un trou noir géant, on n’avait jamais vu ça

Un événement d’une rare violence a été capté à des centaines de millions d’années-lumière. Une étoile s’est fait pulvériser par un trou noir géant au cœur d’une galaxie en collision. Les scientifiques parlent d’un cas unique par ses détails et sa puissance.

Dans l’immensité de l’espace, certaines scènes se déroulent à une échelle inimaginable. Parmi elles, les rencontres fatales entre une étoile et un trou noir font partie des plus spectaculaires.

Ces phénomènes extrêmes, appelés « événements de rupture par effet de marée », surviennent lorsqu’une étoile passe trop près d’un trou noir supermassif. Son immense gravité étire et déchire cette dernière, provoquant une gigantesque émission de lumière visible depuis la Terre.

C’est exactement ce qui s’est produit avec l’événement nommé AT 2022wtn, observé dans une petite galaxie située à environ 700 millions d’années-lumière. Ce qui rend cette observation exceptionnelle, c’est qu’elle a eu lieu en pleine fusion entre deux galaxies. L’étoile a été happée par un trou noir pesant près d’un million de fois la masse du Soleil. Le phénomène a été repéré par plusieurs télescopes et confirmé grâce à l’analyse de différentes longueurs d’onde, des rayons X jusqu’au spectre visible. Ce n’est que la deuxième fois qu’un tel événement est détecté dans un système galactique en interaction.

Une étoile se fait déchiqueter par un trou noir pendant une collision de galaxies

La violence de l’événement est difficile à imaginer. L’étoile a été étirée, puis désintégrée, un processus surnommé « spaghettification ». Une partie de sa matière a été aspirée et a formé un disque lumineux autour du trou noir, appelé disque d’accrétion. L’autre partie a été éjectée à grande vitesse, formant une bulle de gaz en expansion. Le tout a généré une émission de lumière si intense qu’elle a brièvement dépassé celle de toutes les étoiles de la galaxie réunies.

Les astronomes ont aussi remarqué un comportement inhabituel : une phase de lumière stable pendant 30 jours, suivie d’une chute brutale de température. Des émissions de gaz rares, comme l’hélium et l’azote, ont été détectées. Pour les chercheurs, cela indique une formation rapide du disque et une expulsion dynamique de la matière. Cette observation aide à mieux comprendre comment les trous noirs influencent l’évolution des galaxies. L’étude complète a été publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.