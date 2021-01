Cdiscount s'associe avec ARVAL, filiale de BNP Paribas Group, pour proposer la location de voitures d'occasion (moins de 5 ans) en ligne. La plateforme offre à tous ses clients jusqu'au 28 février 2021 12 mois de garantie et des frais d'une valeur de 400 euros.

Cdiscount étend les activités à la vente de voitures d'occasion en ligne. La plateforme de e-commerce s'associe pour cela à ARVAL, filiale de BNP Paribas Group qui lui permet de proposer d'emblée entre 500 et 600 véhicules immatriculés depuis moins de 5 ans.

Au lancement, un ensemble de 500 véhicules de moins de 5 ans et anciennement en leasing seront disponibles. Ces véhicules, qui comptent en moyenne 100 000 kilomètres, bénéficient d'un carnet d'entretien permettant de connaître l'historique complet et d'une garantie de 6 mois”, expliquent les deux groupes dans un communiqué.

Cdiscount ne propose que des véhicules d'occasion de moins de 5 ans

Cdiscount rappelle de son côté qu'il était déjà présent dans l'automobile avec le rachat de “1001pneus en 2018 et une gamme déjà riche de produits et accessoires auto sur son site”. Et révèle que «la livraison du véhicule peut se faire à domicile ou dans les showrooms d'Arval (à Paris et à Rennes)».

La plateforme de Cdiscount promet de rester centrée sur les véhicules d'occasion de moins de 5 ans. Chaque véhicule est garanti contrôlé via l'inspection de 140 points de contrôle. Les véhicules achetés sur la plateforme sont garantis 6 mois et les clients ont un délai de 20 jours après livraison pour changer d'avis.

Pour le lancement du service, Cdiscount offre quelques incitations à ses clients. Pour tout achat jusqu'au 28 février 2021 Cdiscount offre une extension de garantie de 6 mois supplémentaires. Ce qui débouche sur une garantie totale de 12 mois. Cette garantie couvre les frais de réparation liés à des pannes mécaniques et incluent des prestations d’assistance (dans les limites et conditions prévues au contrat de garantie).

Cdiscount et Arval offrent par ailleurs les démarches en préfecture, le changement de plaque d'immatriculation, 15 euros de carburant et d'autres frais de mise en service (hors coût de la carte grise) ce qui représente une économie moyenne de 400 euros sur le prix d'achat du véhicule. Intéressé ? Cliquez simplement sur le lien suivant pour commencer à chercher votre prochaine voiture !

