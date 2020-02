CaraMail renaît de ses cendres : un développeur lance une réplique du site d’origine

Un développeur français nostalgique de CaraMail a créé la réplique du site d’origine avec les fonctionnalités qui ont fait sa popularité au début des années 2000. Ce projet ambitieux de Nicolas Quenault, un développeur web de 34 ans a été lancé il y plus d’une dizaine d’années avant d’être abandonné en cours de route. L’homme est revenu à la charge en 2017 et a récemment mis en ligne la version finale du site.

Au plus fort de sa popularité au début des années 2000, CaraMail était un mélange de Gmail, Facebook et Messenger. Ce portail web rassemblait une large communauté en France. Véritable couteau suisse, il était constitué d’une messagerie web, d’un chat en direct via des salons thématiques, ou encore de différents forums fréquentés par des dizaines de milliers d’internautes.

CaraMail compte encore de nombreux nostalgiques et Nicolas Quenault en fait partie. Le développeur web a passé ces trois dernières années à reconstituer le site d’origine après être reparti à zéro suite à une première tentative avortée.

« J’étais un grand utilisateur de CaraMail entre mes 14 et 16 ans et sa disparition a fait de nombreux nostalgiques. Aucun réseau social ni service de rencontres ne retranscrivait exactement ce qu’était ce site », explique-t-il à BFM Tech. « Je l’ai donc recréé moi-même, en m’appuyant sur des captures écran des différentes pages ou en en recréant certaines dans l’esprit de CaraMail ».

CaraMail : redécouvrez le site d’origine sur le nom de domaine JuneLive.net

Pour des raisons de propriété intellectuelle, Nicolas Quenault n’utilise pas le nom CaraMail, mais l’a substitué par JuneLive.net. Le site propose une expérience très proche de l’application web d’origine. Vous pouvez créer un compte avec une adresse @junelive.net, envoyer et recevoir des emails chiffrés participer à des dialogues en direct ou encore poster des messages sur des forums thématiques.

À l’heure où ces lignes sont écrites, le site est encore à ses balbutiements. On est loin des pics de 40.000 connexions simultanées de CaraMail lorsqu’il était au sommet de sa popularité. L’objectif n’est pas de retrouver une gloire passée, mais de permettre aux nostalgiques de revivre tant soit peu des émotions lointaines.

Pour rappel, le service de messagerie de CaraMail vit toujours. Après le rachat de la marque par United Internet en 2009, il a été transformé en GMX CaraMail qui permet aux anciens utilisateurs de conserver leur adresse électronique ou encore à de nouvelles personnes de créer des adresses @caramail.fr.