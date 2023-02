Call Of Duty, Red Dead Redemption : les versions crackées de ces jeux cultes volent vos données

On le sait, les logiciels et jeux vidéo « crackés » sont souvent truffés de virus et autres malwares. Les chercheurs du Ahnlab Security Emergency Response Center ont découvert une campagne qui vise les gamers en particulier, et qui utilise un format de fichier original.

On ne le répétera jamais assez, mais télécharger des versions crackées de jeux vidéo ou d’application est dangereux. Au mieux, les programmes issus de sources non vérifiées installent un logiciel publicitaire, et au pire, ces applications déploient des malwares. Les chercheurs en sécurité d’AhnLab ont découvert que des cyber hackers sont actuellement de déployer une campagne de phishing qui s’adresse aux gamers.

Selon Bleeping Computer, la nouveauté de cette campagne réside dans le format du fichier utilisé. Si d’habitude, les logiciels crackés sont distribués à travers des fichiers ISO, qui créent un lecteur de disque optique virtuel sur le PC, les cybercriminels ont cette fois-ci opté pour le format VHD, qui crée un disque dur virtuel.

Les pirates distribuent le malware ChromeLoader à l'intérieur de jeux piratés

Cela dit, l’intention des pirates est toujours de piéger les internautes en les appâtant avec des versions piratées des franchises les plus célèbres du jeu vidéo. Une simple recherche sur Google les a menés vers des sites proposant des titres tels que « Elden Ring, ROBLOX, Dark Souls 3, Red Dead Redemption 2, Need for Speed, Call of Duty, Portal 2, Minecraft, Legend of Zelda, Pokemon, Mario Kart, Animal Crossing, et bien d’autres ».

À lire — Cybersécurité : la France est le 5e pays le plus visé par les attaques par ransomwares

Ces faux jeux renferment une extension malicieuse appelée ChromeLoader, qui vole les informations personnelles et l’historique de recherche du navigateur. Ce dernier vous redirigera ensuite de manière intempestive vers des sites publicitaires ciblés, ce qui générera un revenu passif pour les pirates. ChromeLoader peut également installer un ransomware. Bien évidemment, le seul moyen d’éviter ce type de mésaventure est de s’abstenir de télécharger des jeux vidéo ou un quelconque logiciel sur des sites non officiels.

Source : Bleeping Computer