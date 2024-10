Ca y est, les PS5 reconditionnées par Sony sont enfin arrivées, voici les prix de toutes les versions

Sony vient d'ouvrir les ventes de PS5 reconditionnées sur le site PlayStation Direct. Ces machines de seconde main, vendues à prix coûtant, ont été entièrement vérifiées par le constructeur avant leur remise en circulation. Une bonne alternative pour les joueurs qui souhaitent s'équiper à moindre frais.

Bonne nouvelle pour tous les joueurs qui cherchent à acheter une PS5 à moindre coût, Sony vient d'ouvrir officiellement les ventes de PS5 reconditionnées sur son site PlayStation Direct. Pour rappel, nous avons déjà évoqué l'arrivée de ces PS5 de seconde main il y a quelques semaines de cela dans nos colonnes.

Même si l'origine de ces consoles n'est pas précisée par le constructeur, on imagine qu'elles ont été renvoyées chez Sony pour diverses raisons : problèmes techniques, demande de remboursement après un achat précipité, etc. Comme l'explique la firme nippone sur sa plateforme de vente, “vous recevez un produit qui fonctionne comme neuf, avec de véritables pièces de remplacement PlayStation (si nécessaire), méticuleusement nettoyé, inspecté et testé”.

12 mois de garantie et un prix plus doux

Le constructeur ajoute que les PS5 reconditionnées sont livrées “avec les accessoires, câbles et manuels nécessaires, et possèdent leur propre emballage reconditionné et certifié”. Si les machines neuves bénéficient de deux ans de couverture, ces PS5 de seconde main profitent quant à elles de 12 mois de garantie constructeur. Il en va de même pour les manettes et les câbles évidemment.

Venons-en donc à l'information la plus importante : le prix. Ces PS5 reconditionnées sont affichées à 449,99 € sur le PlayStation Direct. Soit 100 € de moins qu'une PS5 neuve. Avant de passer éventuellement à la caisse, il faut néanmoins savoir une chose importante. N'espérez pas vous retrouver avec une PS5 Slim remise à neuf. Non, il s'agit des PS5 “Fat” avec lecteur de disque intégré lancées en novembre 2020. Soit les premiers modèles de la machine. On imagine qu'après avoir écoulé les stocks, Sony pourrait proposer des PS5 Digital Edition reconditionnées. C'est déjà le cas aux Etats-Unis, où les PS5 Digital reconditionnées sont vendues à 349,99 $.

Pour rappel, Sony a officiellement levé le voile sur la PS5 Pro il y a tout juste un mois. Cette nouvelle version, déjà considérée comme la console de salon la plus puissante du marché, promet d'offrir des performances supérieures grâce à son hardware musclé. 4K 60 FPS constants, apport du PSSR pour une meilleure fluidité en jeu, GPU plus puissant de 45 %… La promesse est alléchante… Contrairement au prix : 799 € sans lecteur de disque et socle de maintien.