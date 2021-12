Bon prix sur ce PC portable Gaming Asus ROG Strix G15 avec un processeur AMD Ryzen 9

À l'approche des fêtes de fin d'année, la Fnac propose à ses clients une réduction de 26% sur l'achat d'un PC portable de type Gaming. Grâce à cette remise, le Asus ROG Strix G15 avec un processeur AMD Ryzen 9 passe en effet sous les 1 600 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Poursuivons notre série de bons plans associée aux idées cadeaux Noël high-tech à moins de trois semaines des fêtes de fin d'année. Cette fois-ci, c'est l'enseigne de la Fnac qui fait parler d'elle en faisant baisser le prix d'un PC portable Gaming de la marque Asus.

Au cours d'une durée indéterminée, le Asus ROG Strix G15 est vendu au tarif de 1 599,99 euros au lieu de 2 149,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 550 euros de la part de la Fnac. Pour information, la livraison du produit à domicile est gratuite et l'achat du PC portable donne droit à un accès offert au service Xbox Game Pass Ultimate pendant un mois et à deux codes d'activation offerts pour les jeux Farcry 6 et Resident Evil Village.

Pour en revenir au PC portable, le ROG Strix G15 signé Asus dispose d'un écran de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le laptop embarque aussi une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage interne de 1 To en SSD, un processeur AMD Ryzen 9 5900HX, une carte graphique AMD Radeon RX 6800M et le système d'exploitation Windows 10 (avec la possibilité de migrer vers Windows 11). Côté connectivité & connectique, on retrouve notamment la norme Wi-Fi 802.11 ax, le Bluetooth 5.1, 3 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB Type C 3.2 Gen 2, un port Ethernet RJ-45 et un port HDMI 2.0b.