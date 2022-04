Redmi Note 11 Pro+ (256 Go) : le smartphone Xiaomi est déjà à prix réduit avant sa sortie

Annoncé pour une sortie nationale prévue le vendredi 22 avril 2022 en France, le Redmi Note 11 Pro+ fait l'objet d'une précommande chez Amazon. À cette occasion, le smartphone 5G de Xiaomi bénéficie déjà de 50 euros de réduction. Et en plus, c'est le modèle 256 Go du téléphone qui est concerné !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Amazon donne rendez-vous à ses clients sur la plateforme française de son site e-commerce pour se procurer en promotion le Redmi Note 11 Pro+ avant la sortie officielle du smartphone.

Jusqu'au lundi 18 avril 2022, la version 256 Go du téléphone 5G de la marque Xiaomi disponible en deux coloris au choix (au moment de rédiger cet article) est vendue au prix de 449,90 euros au lieu de 499,90 euros. La réduction de 50 euros s'effectue par le biais d'une remise immédiate de 30 euros et d'une autre remise de 20 euros grâce à un coupon à cocher sur la fiche produit. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile et elle se fera à compter du 22 avril prochain (date de sortie du smartphone).

Lancé en même temps que les modèles Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ associé au bon plan Amazon est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 120 Hz. Le téléphone est aussi doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un processeur MediaTek Dimensity 920 et surtout d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide de 120 W. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android avec une interface utilisateur MIUI. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 108 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.