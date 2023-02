Xbox Series X : la console Microsoft est à 455 € chez Leclerc

La Xbox Series X fait l'objet d'un très bon deal à saisir sur le site Leclerc. Au cours d'une offre à durée indéterminée, la console Microsoft est vendue à exactement 455 euros. Une offre intéressante qui est bien évidemment à ne pas rater !

Rendez-vous sur le site Leclerc pour vous procurer la Xbox Series X à prix réduit. Vendue au prix conseillé de 499 euros, la console conçue par Microsoft est affichée au tarif de 455 euros sur la plateforme de l'enseigne de la grande distribution. Pour information, la Xbox Series X est fournie avec une manette sans fil et est éligible à la livraison gratuite en magasin Leclerc.

Sortie en même temps que la Xbox Series S il y a plus de deux ans, la Xbox Series X est compatible avec la technologie 8K HDR ; ce qui permet de jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle (4320p). La console de Microsoft embarque également un espace de stockage important pour tous vos jeux avec le disque SSD de 1 To pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, un lecteur Blu-Ray 4K UHD et une mémoire vive de 16 Go de RAM. Pour la connectique, on retrouve notamment un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port de carte mémoire.