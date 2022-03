Super bon plan sur le pack Samsung Galaxy S21 FE + Galaxy Watch 4, vite !

Voici une offre irrésistible que propose Darty jusqu'à ce soir ! Le site marchand français offre à ses clients 90 euros en carte cadeau pour l'achat d'un pack Samsung constitué du smartphone Galaxy S21 FE et de la montre connectée Galaxy Watch 4 qui est vendu à 549 euros.

En cette journée du jeudi 17 mars 2022, Darty permet à ses clients de bénéficier de 30 euros offerts en carte-cadeau Darty (limitée à 90 euros) tous les 300 euros d’achat avec le coupon VP30.

Parmi les nombreux articles éligibles à l'opération commerciale, on retrouve le Samsung Galaxy S21 FE. Le smartphone disponible dans sa version 128 Go est vendu au prix de 599 euros au lieu de 759 euros. La remise de 160 euros s'effectue grâce au retrait en magasin Darty (via le bouton “Retirer en magasin”). De plus, la montre connectée Galaxy Watch 4 d'une valeur de 279,99 euros est offerte par le site marchand. Pour en profiter, il suffit d'ajouter l'article en cliquant ici. Mais ce n'est pas fini ! L'objet connecté est éligible à une offre de remboursement de 50 euros valable jusqu'au 31 mars 2022 (voir conditions) ; ce qui permet d'avoir le pack en question au prix de revient de 549 euros. Et pour terminer, l'achat donne droit à une carte cadeau de 90 euros qui doit être utilisée entre le 1er avril et le 2 mai 2022 en magasin Darty seulement.

Pour rappel, le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone équipé d'un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 888, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI. La partie photo se compose d’un capteur frontal de 32 MP et d’un capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP. Quant à la partie connectique, elle comprend le Bluetooth 5.0, le Wifi 6, du GPS, la reconnaissance faciale, le lecteur d’empreintes digitales et le port USB-C.