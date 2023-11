399 €, c’est le prix du pack Google Pixel 7a + JBL Go Essential

À un mois des fêtes de fin d'année, Boulanger permet à ses clients de s'offrir un pack promotionnel composé du Google Pixel 7a et d'une enceinte nomade JBL Go Essential. Grâce à une remise de 80 euros, l'ensemble revient à 399 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Au cours d'une offre à durée indéterminée, Boulanger effectue une réduction de 80 euros sur l'achat d'un pack incluant le smartphone Pixel 7a et l'enceinte JBL Go Essential. Affiché en temps normal à 479 euros, le pack en question voit son prix diminuer à 399 euros. Pour en profiter, il suffit d'ajouter simplement le bundle au panier. Pour information, la livraison du pack est gratuite à domicile ou en magasin Boulanger

Lire aussi — les meilleures offres du Black Friday Boulanger

Compatible avec la 5G, le Pixel 7a est équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. Le smartphone de la marque Google embarque aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne de 128 Go, le processeur Google Tensor G2 et une batterie de 4385 mAh avec la charge rapide à 18 W. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android 13.

De son côté, l'APN du Google Pixel 7a est constitué d'un double capteur principal de 64 + 13 MP et d'un capteur frontal de 13 MP. Pour la connectique, la norme Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, l'USB Type-C et le GPS sont essentiellement de la partie. Enfin, le téléphone est accompagné d'un câble USB-C vers USB-C, d'un outil d'éjection de la carte SIM et d'un adaptateur Quick Switch. Besoin de plus d'informations ? Découvrez article consacré au test du Google Pixel 7a.