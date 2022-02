Bon plan Lenovo IdeaPad gaming 3 : ce PC portable avec RTX 3050 Ti est à moins de 850 €

Le Lenovo IdeaPad gaming 3, un PC portable gamer milieu de gamme voit son prix chuter de 350 € sur Amazon. Il est en effet proposé au tarif de 849 € au lieu de 1199 en temps normal. Cela correspond à une réduction de 29%.

Voici une bonne occasion qui vous permet d'acheter un PC portable gamer pour pas cher. Le Lenovo IdeaPad gaming 3 est en promo sur Amazon avec son prix qui est en baisse de 350 €. L'appareil est en effet à 849 € en ce moment, au lieu de 1199 € en temps normal. Vous bénéficiez d'une réduction immédiate de 29 %.

Pour ce qui est des caractéristiques, le Lenovo IdeaPad gaming 3 est un taillé pour jouer en Full HD dans les meilleures conditions. Il est d'ailleurs équipé d'une dalle IPS de 15,6 pouces en définition 1920 x 1080 px. Ce PC portable gamer intègre par ailleurs une GeForce RTX 3050 Ti épaulée par un processeur AMD Ryzen 5 5600H cadencé à 3,3 GHz (fréquence de base) et pouvant grimper jusqu'à 4,2 GHz.

Le processeur est épaulé par 16 Go de RAM DDR5 et un stockage SSD de 512 Go. Pour les parties connectique et connectivité, le PC dispose de deux ports USB 3.2, d'un port USB-C et d'une sortie HDMI 2.0. Il embarque également un port Gigabit Ethernet et une puce Wifi 802.11 ac (WiFi 5). La fiche technique est donc solide si vous jouez en Full HD. Le PC Lenovo Ideapad gaming 3 à 849 est est très bonne affaire.