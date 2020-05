Blade Pro 17 : écran 300 Hz, RTX 2080 Super, Razer présente son PC ultra haut de gamme

Le Razer Blade Pro 17 a le droit à une mise à jour matérielle avec ce nouveau modèle 2020. Le constructeur californien a décidé d’y aller fort en proposant le PC portable le plus performant du marché avec sa RTX 2080 Super et son écran 300 Hz.

Razer a décidé de sortir l’artillerie lourde. Le rafraîchissement du Blade Pro 17 propose en effet une fiche technique impressionnante, du moins dans sa version la plus chère. Sur le papier, ce nouveau modèle est l’ordinateur portable le plus puissant du marché. Cependant, il faut garder à l’esprit que nous avons ici une démonstration de force de la part du constructeur, et qu’il n’est pas vraiment utile d’opter pour le modèle survitaminé.

L’ordinateur propose un écran de 17,3 pouces d’une définition de 1920 x 1080 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz. Ce point précis peut être très intéressant pour les joueurs adeptes de compétitivité, surtout sur les FPS. Comme l’a précisé Nvidia il y a peu, un taux de rafraîchissement aussi haut peut donner un coup de pouce aux joueurs d’esport. Pour les autres, inutiles d’opter pour cette dalle. Razer propose également un écran Full HD de 240 Hz ou de 144 Hz, ainsi qu’un écran 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, combinaison encore très rare sur le marché.

Razer impose un Intel Core i7-10875H très puissant accompagné de 16 Go de RAM (en dual channel), mais laisse le choix entre quatre cartes graphiques. A l’utilisateur de choisir entre une Nvidia GeForce RTX 2060, une RTX 2070 Max-Q, une RTX 2080 Max-Q et une RTX 2080 Super Max-Q. Il serait tentant d’opter pour la dernière carte si le porte-monnaie le permet, mais nous ne saurons trop conseiller la prudence et d’attendre les premiers tests avant de craquer.

Trop de choses dans un si petit châssis ?

En effet, Razer a conservé le même châssis que le précédemment modèle, noir et tout en aluminium du plus bel effet. Il ne fait que deux centimètres d’épaisseur, ce qui est très peu pour un ordinateur dit gamer. La crainte, logique, est de voir la machine surchauffer avec une telle puissance, en plus de faire le bruit d’un avion au décollage. Un point à ne pas négliger, surtout que Razer a déjà connu des soucis d’évacuation de chaleur sur ses précédents modèles. Reste donc à voir si le fabricant à su régler cet aspect bien gênant.

Concernant le reste des caractéristiques, Razer propose une connectique très complète pour un PC de jeu. Il est doté de trois ports USB 3.0 Type-A, de deux ports USB 3.2 Type-C compatibles Thunderbolt 3, d’un port HDMI pour le brancher sur un écran externe, d’un port Ethernet (toujours appréciable sur un ordinateur de jeu) et d’un lecteur de cartes SD. S’ajoute à cela un port secteur. Enfin, le clavier est toujours le même que sur l’ancien modèle, un chiclet à la course courte avec des touches RGB réglables à l’envi via un logiciel préinstallé.

Pour s’offrir le Razer Blade Pro, il va falloir casser sa tirelire. Le modèle le moins onéreux, qui ne dispose « que » d’un écran Full HD 144 Hz et d’une GeForce RTX 2060, est vendu au prix de 2199 euros. Si vous optez pour le modèle ultime, équipé d’un écran 4K tactile doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une carte graphique GeForce RTX 2080 Super Max-Q, il faudra débourser la coquette somme de 4199 euros. Quoi qu’il en soit, toutes les versions du nouveau Razer Blade Pro 17 peuvent être achetées dès maintenant sur le site officiel du constructeur.

Etes-vous intéressés par ce nouveau PC ? Seriez-vous enclin à craquer pour le dernier bébé de Razer ? Allez-vous guetter les premiers tests pour vous décider ? Dites-le-nous dans les commentaires.