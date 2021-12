BlackBerry OS : tous les services s’arrêteront pour de bon le 4 janvier 2022

Une page de l'histoire de l'industrie de la téléphonie mobile se tourne. Blackberry, acteur majeur du marché dans les années 90-2000, annonce ce jeudi 30 décembre l'arrêt prochain des services de Blackberry OS et BlackBerry PlayBook OS. Dès le 4 janvier 2022, certaines fonctionnalités essentielles comme les appels, les SMS ou la navigation internet via des données mobiles ne fonctionneront plus de “façon fiable” d'après les dires du constructeur.

BlackBerry était un acteur majeur de l'industrie de la téléphonie mobile dans les années 90-2000. Habitué à lancer ses appareils avec son propre système d'exploitation, la marque prend un virage déterminant en 2015 en décidant de passer sous Android, avec le BlackBerry Priv. Depuis cette date, BlackBerry a progressivement délaisser son activité de constructeur de smartphones pour se concentrer sur la fourniture “de logiciels et de services de sécurité intelligents aux entreprises”.

Sachant cela, il fallait bien un jour que BlackBerry mette un terme aux services existants pour ses précédents systèmes d'exploitation comme BlackBerry 7.1 et versions antérieures, BlackBerry 10 ou encore BlackBerry Playbook 2.1 et version antérieures. En ce jeudi 30 décembre 2021, la marque vient d'officialiser la nouvelle : dès le 4 janvier 2022, tous les appareils qui utilisent l'un de ces OS ne fonctionneront plus de manière fiable, concernant notamment les données mobiles, les SMS, les appels téléphoniques et d'urgence.

Clap de fin pour BlackBerry OS

BlackBerry indique également que le Wi-Fi pourra ne pas fonctionner correctement, tandis que les applications natives comme BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger et BlackBerry Blend “auront également des fonctionnalités limitées“. Le 4 janvier 2022 marquera également la fin de la BlackBerry PlayBook. Les fonctionnalités de cette tablette lancée il y a dix ans seront aussi restreintes à cette date. Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous la liste complète des appareils concernés par la fin des services prévue à cette date :

BlackBerry Bold

BlackBerry Curve

BlackBerry Curve9330

BlackBerry Tour

BlackBerry Global

BlackBerry Curve 2

BlackBerry Storm

BlackBerry Storm 2

BlackBerry Torch

BlackBerry 8703e

BlackBerry 7250 EVDO

BlackBerry Pearl

BlackBerry Flip

BlackBerry Classis smartphone

BlackBerry Q10

BlackBerry Z10

BlackBerry Z30

Sans surprise, le constructeur conseille aux propriétaires de l'un de ces appareils d'opter pour l'achat d'un nouveau téléphone, tandis que les clients disposant d'une adresse mail hébergée chez BlackBerry devront migrer vers un nouvelle adresse.