Blablacar, RTL, Akinator : ces 100 applications qui envoient vos données personnelles en Russie

Dans une récente enquête, le Financial Times révèle que plus de 50 000 applications transmettent les données personnelles de leurs utilisateurs à la Russie. Pour ce faire, elles passent par un AppMetrica, un kit de développement distribué par Yandex, une entreprise proche du Kremlin. Une centaine d’applications françaises se trouvent dans le lot, dont voici la liste complète.

Aujourd’hui, il est désormais acquis chez les utilisateurs de smartphones et autres internautes que pour utiliser un service, il faut le plus souvent accepter de confier ses données personnelles. Cela est loin d’être au goût de tout le monde, notamment de la Commission européenne, mais les choses sont ainsi. Déjà sujet à débat, ce constat est d’autant plus problématique quand les données confiées le sont à un pays en guerre, notamment connu pour ses activités illicites sur le web.

Selon une enquête du Financial Times, ce sont près de 50 000 applications qui, par l’intermédiaire d’AppMetrica, enverraient les données personnelles de leurs utilisateurs vers la Russie. AppMetrica est un kit de développement commercialisé par Yandex, un moteur de recherche concurrent de Google en Russie, notoirement proche du Kremlin. L’entreprise reconnaît par ailleurs que son SDK collecte plusieurs données, telles que le type d’appareil, le réseau ou encore l’adresse IP.

Voici la liste des 100 applications qui envoient vos données personnelles en Russie

Une pratique qui soulève de nombreuses questions, justement à cause de ces liens supposément ténus entre Yandex et le gouvernement russe. Le mois dernier, Lev Gershenzon, ancien cadre de l’entreprise, a notamment publié un long texte sur Facebook alertant l’opinion publique des sombres agissements de cette dernière. Il y accuse notamment le moteur de recherche de supprimer les résultats ayant rapport à la guerre contre l’Ukraine.

Sur le même sujet : Des pirates chinois profitent de la guerre en Ukraine pour récupérer des données sensibles

Grâce à nos confrères de Numerama, nous avons aujourd’hui une liste des applications françaises qui utilisent également AppMetrica. Si la grande majorité d’entre elles sont des jeux, on retrouve également d’autres grands noms de la start-up nation. Ainsi, Blablacar fait une apparition dans la liste, bien que la firme s’est défendue en affirmant que n’utiliser AppMetrica qu’en Russie. Autre surprise, l’application RTL est également présente, ainsi que le service de traduction Reverso.

Mais, comme expliqué plus haut, ce sont les jeux qui dominent la liste. Au total, ils constituent plus de 40 % des applications françaises ayant recours à AppMetrica. Nombre d’entre elles sont d’ailleurs développées à Easy Brain, une entreprise qui se vante d’avoir atteint le a, ou encore Voodo et Saygame. Le plus souvent, il s’agit de jeux extrêmement populaires tels que le sudoku ou les puzzles. Voici donc la liste complète des applications concernées.

Adidas

Akinator (App Store)

Akinator (Google Play)

Art Of War 3 : RTS Strategy Game

Ball Blast

Beat Maker Go – Make Music

BlaBlaCar: Carpooling and Bus

Blend It 3D

Block Craft 3D: Building Games

Blockudoku: Block Puzzle Game

Brain Wash — Puzzle Mind Game

Bubble Shooter

Cannon Shot !

Color by Numbers for Adults

Color Road!

Crazy Kick!

Cube Surfer !

Cut the Rope

Differences – Find & Spot them

Dig This!

DManager Browser & Documents

Draw Climber

Draw Joust!

Drum Pad Machine — Beat Maker

Drum Pads 24 Beat Maker Music

Easy Game – Brain Test

Facelab – Face Editor, Beauty

Flip Dunk

From Zero to Hero: Cityman

Groovepad – Music & Beat Maker

Guitar – Chords, Tabs & Games

Helix Jump

Hello Piano: Learn Pro Lessons

Hoop Stars

Hornet – Queer Social Network

Idle Construction 3D

iScanner – PDF Scanner App

Jigsaw Puzzles – Puzzle Games

Jigsaw Puzzles for Adults HD

Johnny Trigger

Johnny Trigger: Sniper

Jurassic Monster World 3D FPS

Killer Sudoku by Sudoku.com

Kiss Kiss : Spin the Bottle

Learn Guitar | Coach Guitar

Mahjong Treasure Quest

MuseScore: sheet music

My Candy Love – Episode

My Success Story business game

Nonogram.com – Number puzzle

Nonogram.com Color: Logic Game

Numberzilla: Number Match Game

Paint by Number Coloring Games

Photo Collage — Collageable

Piano — Lessons & Tiles Games

Pixel Art : Paint by Number

PREQUEL : Aesthetic Pic Editor

PURE Hookup : Anonymous Dating

Pure Sudoku : The Logic Game

Raft Survival – Ocean Nomad

Reverso translate and learn

Sand Balls – Digger Puzzle

Scribble Rider

Seekers Notes: Hidden Objects

Smart Cleaner – Clean Storage

Solitaire — Classic Card Games

Spiral Roll

Stack Ball 3D

Stack Colors!

Sudoku — Brain Puzzle Games

Sudoku.com

The Cook – 3D Cooking Game

Tractor Game for Build a House

Translate.me Voice Translator

Turbo Stars – Epic Racing

Ultimate Guitar: Chords & Tabs

UNICORN: Color by Number Games

Unlimited Music Player Now

Source : Financial Times