Bill Gates estime que les avions et camions électriques n’ont pas d’avenir

Bill Gates, le légendaire cofondateur de Microsoft, ne croit pas que les avions et les camions électriques soient une solution d’avenir. Selon lui, les batteries électriques resteront toujours trop lourdes pour parcourir de long trajets. Convaincu du contraire, Elon Musk, PDG de Tesla, accuse le milliardaire de raconter n’importe quoi.

Dans un billet de blog publié ce 24 août 2020, Bill Gates a évoqué l’avenir des transports aériens et routiers dans un monde en plein réchauffement climatique. Tout d’abord, l’informaticien loue l’avénement des voitures électriques. « Nous avons fait beaucoup de progrès sur les véhicules électriques. Les batteries qui les alimentent ont vu leur prix chuter de 85% depuis 2010, elles sont donc plus abordables. […]. Les clients ont plus de choix que jamais auparavant, allant des berlines compactes aux voitures de sport élégantes. Vous pourrez même bientôt acheter une camionnette entièrement électrique » explique Bill Gates, en précisant que des « batteries de meilleure qualité et moins chères » sont dans les cartons de plusieurs firmes.

« Ce sont d’excellentes options pour les voitures personnelles et même les véhicules moyens, comme les bus urbains et les camions à ordures » poursuit l’entrepreneur. Par contre, les batteries électriques ne sont pas adaptées aux poids-lourds, semi-remorques et avions censés parcourir de longues distances, tempère Bill Gates.

« Le problème est que les batteries sont grosses et lourdes. Plus vous essayez de déplacer de poids, plus vous avez besoin de batteries pour alimenter le véhicule. Mais plus vous utilisez de piles, plus vous ajoutez de poids et plus vous avez besoin de puissance. Même avec de grandes percées dans la technologie des batteries, les véhicules électriques ne seront probablement jamais une solution pratique pour des choses comme les 18 roues, les cargos et les jets de passagers. L’électricité fonctionne lorsque vous avez besoin de parcourir de courtes distances, mais nous avons besoin d’une solution différente pour ces véhicules » estime le milliardaire.

Elon Musk répond aux affirmations de Bill Gates

Interrogé sur les conclusions de Bill Gates sur Twitter, Elon Musk n’a pas mâché ses mots. Avec son franc parler légendaire, l’homme d’affaires a assuré que Bill Gates « n’a aucune idée » de ce qu’il raconte concernant les avions et les camions électriques. Contrairement au cofondateur de Microsoft, le PDG de Tesla est évidemment convaincu que les véhicules électriques destinés à parcourir de longues distances ont de l’avenir. Musk estime notamment que des avions électriques seront capables de fonctionner quand les batteries obtiendront une densité énergétique de 400 Wh par kilo.

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk tacle Bill Gates sur Twitter. En février dernier, le fondateur de Tesla expliquait que « mes conversations avec Gates ont été décevantes pour être honnête ». Que pensez-vous de la question ? Vous êtes plutôt d’accord avec Bill Gates ou Elon Musk ? On attend votre avis dans les commentaires.

