La Nvidia Shield TV Pro est à un bon prix sur Amazon

Alors qu'il faut généralement débourser 219,99 € pour s'en équiper, la Nvidia Shield TV Pro devient plus abordable du coté de l'enseigne en ligne Amazon. Grâce à une réduction de 30 euros, elle passe sous la barre des 190 €, à très précisément 189,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ne tardez pas trop si vous souhaitez profiter de ce bon plan Amazon qui permet de s'équiper de la box Android Nvidia Shield TV Pro à moindre coût. Grâce à une réduction immédiate de 30 euros, il est en effet possible de l'acquérir à 189,99 € sur le site du géant du e-commerce. Pas d'indication concernant la durée de la promotion, cependant, il est fort probable que les pièces en stock soit limitées. Premiers arrivés, premiers servis donc.

Pour en venir aux caractéristiques techniques de la Nvidia Shiled TV Pro box Android s'apprête aussi bien pour le streaming vidéo en 4K HDR que pour le gaming. En effet, cette dernière qui embarque le système d'exploitation et également dotée d'une mémoire vive de 3 Go de RAM, un espace de stockage interne de 16 Go, les normes Dolby Atmos et Dolby Digital Plus et le processeur Tegra X1+.

Au niveau des connecteurs, on retrouve un port LAN (RJ-45), une sortie HDMI et deux ports USB 3.0. Enfin, la Shield TV de NVIDIA est compatible avec la technologie Chromecast et l'assistant vocal Google.

Lire aussi : Meilleures box Android TV : quel modèle acheter ?