Baisse de prix sur l’Apple Watch SE 3 : une bonne occasion pour s’offrir la montre connectée d’Apple

L’Apple Watch SE 3 est en promotion sur Amazon dans sa version GPS de 44 mm. Cette montre connectée dispose d’un écran Always-on, d’un suivi du sommeil et de nombreuses fonctions pour vos entraînements.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

L’Apple Watch SE 3 propose des fonctionnalités pour suivre vos activités et retrouver plusieurs fonctions de votre iPhone au poignet. Vous pouvez consulter vos notifications, répondre à un appel ou encore dicter un message lorsque votre smartphone est à proximité.

Amazon affiche actuellement la montre à 265 € au lieu de 299 €, soit une réduction de 35 € qui reste intéressante pour ce modèle qui n’est pas souvent en promotion. L’offre proposée à l’occasion des promotions Flash Prime de l’automne, porte sur la version GPS avec un boîtier en aluminium Minuit de 44 mm.

Cette promotion est destinée aux membre Prime, mais si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez vous inscrire à l’essai gratuit de 30 jours, pour peu que vous soyiez éligible. Il faudra veiller à annuler la souscription avant expiration de la période d’essai si vous ne souhaitez pas poursuivre avec l’abonnement payant.

Apple Watch SE 3 : un écran toujours activé et la charge rapide

L’écran Always-On est l’une des particularités intéressantes de l’Apple Watch SE 3. Elle vous permet de garder l’écran allumé en permanence, dans un mode plus économique. L’heure reste ainsi visible lorsque vous baissez le poignet, sans que vous n’ayez à toucher la dalle pour la consulter. Apple utilise ici un écran OLED Retina ayant une luminosité maximale de 1 000 nits. La montre embarque par ailleurs la puce S10.

L’Apple Watch SE 3 dispose également d’un GPS intégré qui vous permet de suivre vos parcours. Vous retrouvez notamment la distance, l’allure et les zones de fréquence cardiaque pendant vos sorties à pied. La course n’est d’ailleurs qu’une partie des possibilités de suivi : il y a aussi le vélo, la randonnée, le yoga ou encore la natation. La montre est aussi résistante à l’eau et peut être portée à la piscine.

L’Apple Watch SE 3 se porte également pendant que vous dormez. Elle distingue les phases de sommeil et attribue un score qui tient compte, entre autres, de la durée de vos nuits et des réveils nocturnes. L’application Signes vitaux rassemble quant à elle des données comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température au poignet. Vous avez ainsi un aperçu de leur évolution au fil des nuits.

Pour ce qui est de l’autonomie la montre offre jusqu’à 18 heures d’autonomie en utilisation normale, ou 32 heures en mode économie d’énergie. La charge rapide peut faire le plein à 80 % en 45 minutes, avec le chargeur adapté.