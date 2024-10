Avec cette nouvelle plateforme, Google déclare la guerre aux arnaques sur Internet

Google annonce une nouvelle initiative pour combattre les arnaques en ligne à travers une plateforme mondiale de partage de données. En collaboration avec des partenaires spécialisés, ce projet vise à améliorer la détection des fraudes et à protéger les utilisateurs.

Les arnaques en ligne deviennent de plus en plus fréquentes et sophistiquées. Par exemple, certaines escroqueries ciblent directement les boîtes aux lettres physiques avec des numéros de service frauduleux, tandis que d'autres piègent des consommateurs sur des faux sites de vente en ligne. Ces dernières peuvent coûter des millions aux victimes, et les cybercriminels ne cessent de perfectionner leurs techniques. Pour répondre à cette menace grandissante, Google a décidé de s'allier avec des experts pour lancer une nouvelle initiative globale.

Google a dévoilé le mercredi 9 octobre 2024, le Global Signal Exchange (GSE), une plateforme mondiale de lutte contre les arnaques en ligne. Ce projet, développé en partenariat avec la Global Anti-Scam Alliance (GASA) et la DNS Research Federation, vise à accélérer la détection et le partage d’informations sur les fraudes à grande échelle. Grâce à cette collaboration, les données sur les arnaques pourront être échangées entre différents acteurs, ce qui permettra une réponse plus rapide face aux cybercriminels.

Google rend la lutte contre les arnaques plus efficace grâce à une plateforme mondiale de données

Le Global Signal Exchange repose sur la puissance de Google Cloud, permettant aux organisations de partager des « signaux » liés aux arnaques en ligne. Lors de son lancement, Google a déjà partagé plus de 100 000 URLs suspectes liées à des marchands malveillants et collecté environ 1 million de signaux de fraude. En mutualisant ces informations, le GSE offre une meilleure protection aux internautes et entreprises du monde entier, en détectant plus rapidement les comportements frauduleux.

Outre cette nouvelle plateforme, Google prévoit d'élargir les fonctionnalités du GSE pour intégrer encore plus de données provenant d'autres produits de l’entreprise. De plus, des outils d'intelligence artificielle seront utilisés pour identifier les schémas de fraude plus efficacement. En plus de cette initiative, la société renforce la sécurité des utilisateurs grâce à de nouvelles mesures mises en place depuis le début de l'année. Elle impose désormais des protocoles d’authentification stricte pour les expéditeurs de plus de 5 000 e-mails par jour. Cette exigence, visant à limiter le phishing et les spams, garantit que les messages entrants dans votre boîte de réception sont vérifiés avec des standards de sécurité plus élevés.

Source : Google