Comment Google et Yahoo protègent votre boite mail des arnaques

Google et Yahoo imposent maintenant de nouveaux protocoles d'authentification des e-mails pour les expéditeurs volumineux. Ces mesures visent à intensifier la lutte contre le phishing et l'usurpation d'identité, imposant aux expéditeurs de plus de 5000 messages par jour de se conformer à des normes d'authentification rigoureuses.

Les services de messagerie de Google, notamment Gmail, deviennent plus sûrs avec l'introduction de nouvelles fonctionnalités et exigences. Les utilisateurs d'Android peuvent désormais depuis quelques temps se désabonner plus facilement des e-mails publicitaires, et Gmail exige maintenant une vérification d'identité plus fréquente pour certaines actions sensibles.

Et alors que Google permet l’aide de l'IA pour rédiger des e-mails, l’entreprise renforce les règles pour les expéditeurs en masse pour réduire les spams et améliorer la sécurité. Ces nouvelles politiques nécessitent l'authentification des e-mails et une option de désabonnement en un clic, assurant que les communications respectent des normes de sécurité élevées.

Google et Yahoo s’unissent pour protéger votre boite mail contre les attaques

L'introduction de nouveaux protocoles pour les expéditeurs de plus de 5000 messages par jour par Google et Yahoo marque une avancée significative dans la protection des utilisateurs contre les cybermenaces. En exigeant des expéditeurs de gros volumes de prouver leur authenticité, ils visent à minimiser les risques d’arnaques et de phishing, une technique fréquemment utilisée pour dérober des données personnelles. Concrètement, cela signifie que les e-mails que vous recevez sont maintenant soumis à des vérifications plus rigoureuses avant d'atteindre votre boîte de réception, réduisant ainsi les chances de tomber sur des messages malveillants.

Pour les organisations qui envoient un volume important d'e-mails, se conformer à ces nouvelles exigences est crucial pour maintenir une communication fluide avec leurs utilisateurs. Cette mesure active depuis février leur impose d'adopter des pratiques d'authentification strictes qui valident leur identité auprès des fournisseurs de services de messagerie. Pour les utilisateurs, cela signifie que les e-mails reçus de tels expéditeurs auront subi des contrôles de sécurité renforcés, atténuant le risque d'exposition à des contenus frauduleux. Si vous recevez beaucoup de newsletters ou d'offres promotionnelles, vous pourrez remarquer que certaines entreprises demanderont peut-être de confirmer que vous souhaitez toujours recevoir leurs messages. C'est une manière pour elles de s'assurer que leurs e-mails n’arrivent pas dans vos spams.

Source : Google