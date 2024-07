Grâce à cette mise à jour de la PS5, inviter des amis à jouer devient un jeu d’enfant

La PS5 accueille une toute nouvelle mise à jour cette semaine. Elle apporte plus de stabilité à la console mais surtout un élément très attendu par les joueurs : la possibilité de partager un URL. Pourquoi attendu ? Car cela rend beaucoup plus simple l’accès à une partie en ligne.

On ne va pas se mentir, l’interface multijoueur de la PS5 n’est pas la meilleure qui soit. Dans sa dernière mise à jour, la console rend les choses un peu plus simples. Comment ? En permettant le partage d’URL.

La MàJ 24.05-09.60.00 apporte plus de stabilité à la machine de Sony, mais aussi une nouvelle manière de rejoindre une partie. Désormais, il sera possible de recevoir un URL sur son application mobile, ce qui donne la possibilité de retrouver facilement quelqu’un en ligne, qu’il soit ami PSN ou non.

Il est désormais plus simple de rejoindre une partie

Pour partager un URL, rien de plus simple. Lors d’une partie, il faut ouvrir le menu contextuel de la PS5 et aller sur le bouton « partager un lien ». Un QR s’affiche alors sur l’écran et armé de votre smartphone, vous le scannez, ce qui crée une URL. Ensuite, il suffira de l’envoyer à quelqu’un. S’il a l’application PlayStation sur son téléphone, cela permet à sa console de lancer le jeu et d’arriver dans votre partie.

Cette manière de faire donne la possibilité de jouer avec des gens extrêmement facilement sans les chercher manuellement sur le PSN et leur faire une demande d’ami. Vous venez de rencontrer quelqu’un IRL et vous voulez juste faire un Caloffe avec lui ? Hop, l’URL est là. Plus encore, cette invitation n’est pas limitée dans le temps. S’il active le lien bien après alors que vous êtes encore en jeu, votre copain vous rejoindra. Pratique !

Cette fonctionnalité est actuellement déployée progressivement sur toutes les PS5. Attention toutefois, il ne suffira pas de mettre sa console à jour, puisque certains jeux devront aussi recevoir une update pour fonctionner avec ce système. En tout cas, il est plaisant de voir que Sony cherche à rendre la vie des joueurs plus simple et n’hésite plus à mettre son application à contribution pour le faire.