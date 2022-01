Avast : l’antivirus gratuit se dote d’un pare-feu pour plus de sécurité sur Windows

Avast intègre désormais un antivirus gratuit, renforçant ainsi la protection des appareils sous Windows. Dans sa version gratuite, celui-ci permet de bloquer les connexions dangereuses. Sa version payante donne quant à elle accès à des fonctionnalités avancées, telles que l’alerte de l’utilisateur lors d’une usurpation d’adresse.

« La base virale VPS a été mise à jour ». Cette phrase vous dit quelque chose ? Alors vous faites (ou avez fait) partie des nombreux utilisateurs d’Avast, l’antivirus gratuit le plus populaire du marché. Si ce dernier découvre régulièrement de nouveaux malwares, ce n’est pas là sa seule fonction. La firme produit régulièrement de nouvelles études pour mettre en garde sa communauté, comme celle qui a révélé que la moitié des PC Windows sont en danger à cause de logiciels obsolètes.

Pour parfaire son rôle de protecteur, Avast a annoncé hier qu’une nouvelle fonctionnalité de sécurité essentielle rejoint ses rangs : le pare-feu. Inclus dans son offre gratuite sur Windows, ce dernier permet de naviguer la conscience tranquille sur tous les réseaux. Lorsque l’antivirus détecte un réseau inconnu, il bloque toutes les connexions d’appareils externes grâce au mode Public. Le mode Privé, quant à lui, s’active sur les réseaux domestiques ou déjà utilisés, et bloque les accès dangereux.

Avast propose désormais un pare-feu gratuit et payant

L’offre payante Avast Premium Security bénéficie quant à elle de fonctionnalités avancées. L’utilisateur est en effet alerté lorsque son adresse ARP est attaquée et quand son PC est analysé par des programmes malveillants, empêchant les pirates d’infiltrer son réseau. Le pare-feu évite également les fuites de données, protégeant ainsi sa vie privée.

« Alors que notre monde devient de plus en plus numérique, la vie privée des gens peut être menacée à de nombreux niveaux, souvent simplement en se connectant à un réseau en ligne public ou local », a commenté Vita Santrucek, chef produit chez Avast. « En raison de la complexité des menaces actuelles, il peut être difficile pour les gens de suivre et de comprendre comment protéger au mieux leur vie numérique. »

Source : Avast