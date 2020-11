Attestation de déplacement : hourra, le formulaire web retient désormais votre nom, prénom et adresse !

Le générateur d'Attestation de déplacement du ministère de l'Intérieur vient de bénéficier d'une mise à jour très pratique : le formulaire retient désormais automatiquement votre nom, prénom et adresse pour que vous n'ayez plus à les écrire à chaque fois.

Les outils électroniques du gouvernement se soucieraient-ils enfin de l'ergonomie et confort d'utilisation des citoyens ? Pas tout à fait, sans doute, mais au moins les équipes de développeurs de l'administration semblent faire un pas dans le bon sens.

Après avoir ajouté un générateur d'attestation directement à l'application TousAntiCovid – générateur qui préremplit automatiquement vos données dès que vous avez besoin du document – c'est au tour du formulaire web du ministère de l'Intérieur de bénéficier d'une mise à jour.

L'attestation de sortie sur le web ne vous demande plus de remplir vos données à chaque fois

Deux nouvelles cases font en effet leur apparition en bas de la page. Une première juste au-dessus du bouton Générer mon attestation est accompagnée du texte “Mon téléphone se souvient de moi”.

Comme sur de nombreux autres formulaires, cocher cette case implique que vos données personnelles seront pré-remplies la prochaine fois que vous ouvrirez le générateur. Ces données ne sont en aucun cas stockées sur des serveurs, mais dans votre téléphone, par sécurité.

En dessous du bouton Générer mon attestation, les services du ministère de l'Intérieur ont d'ailleurs ajouté une autre option libellée : “Effacer le formulaire et son contenu sauvegardé sur mon téléphone”. Cocher cette case fait exactement cela : vos données personnelles sont alors supprimées sur votre smartphone.

Les utilisateurs, eux, devraient apprécier le gain de temps. Pour peu qu'ils aient rempli une fois le formulaire après la dernière mise à jour, ils le trouveront pré-rempli chaque fois que c'est nécessaire.

Il leur suffira alors d'ajouter seulement deux informations : la date et l'heure de l'attestation, avant d'appuyer sur Générer. Ces dernières semaines, plusieurs méthodes ont vu le jour pour éviter sur Android et iOS de devoir entrer votre nom, prénom et adresse pour chaque attestation de sortie.

Lire également : Attestation de déplacement Covid – où télécharger les dérogations de sortie ?

Au prix de quelques manipulations pour créer un raccourci dynamique sur votre écran d'accueil. Heureusement, il semble que ces précautions sont enfin devenues superflues.