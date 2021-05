Attestation couvre-feu à 21h : où télécharger la nouvelle dérogation ?

Nous entrons dans la deuxième étape du déconfinement. À compter du mercredi 19 mai 2021, le couvre-feu est décalé à 21h et vous pouvez d'ores et déjà télécharger la nouvelle attestation de déplacement prévue à cet effet. De nombreuses restrictions sont par ailleurs assouplies en journée. Voici ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle étape importante qui vient d'être franchie.

Ce n'est pas encore le retour à la normale, mais la vie reprend progressivement son cours en France. Ce mercredi 19 mai 2021 marque le début d'une étape importante du déconfinement. Nous allons pouvoir renouer avec des habitudes autrefois anodines qui paraissent désormais si précieuses. Comme le plaisir d'aller au cinéma ou de siroter un cappuccino à la terrasse du café du coin. Le tout en respectant bien sûr les conditions en vigueur, car les choses ne seront pas tout à fait comme avant.

Quant au couvre-feu, ce n'est pas encore l'heure de lui dire adieu, mais il devient un peu moins contraignant. On gagne deux heures de liberté puisqu'il faut désormais se mettre sous cloche à partir de 21h et non plus à 19h. L'heure de fin quant à elle ne change pas : elle est toujours fixée à 6h, et ce, jusqu'au 9 juin où le couvre-feu passera à 23h. Le nouveau Pass Sanitaire entrera également en vigueur à la même date.

Où télécharger la nouvelle attestation couvre-feu (19 mai) 21h ?

Elle est disponible ici même. Vous pouvez télécharger la nouvelle attestation couvre-feu en cliquant les liens ci-dessous selon le format souhaité. Elle est également disponible au format numérique. Et pour l'utilisation de l'attestation couvre-feu sur smartphone, la méthode n'a pas changé.





Six motifs sont valables pour vos sorties. Il s'agit comme toujours des déplacements d'ordre professionnel ou sanitaire, pour assistance aux personnes vulnérables, les déplacements pour promener les animaux de compagnie ou encore pour raison de transport. Voici donc les six motifs autorisés :

Activité professionnelle, enseignement et formation, mission d’intérêt général

Santé (consultation et soins)

Motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables, garde d’enfants, situation de handicap

Convocation judiciaire ou administrative, démarches ne pouvant être menées à distance

Déplacements liés à des transferts ou transits depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance

Promenade brève des animaux de compagnie dans un rayon de 1 kilomètre autour du domicile.

Les risques en cas de défaut d'attestation

En cas de non-respect des dispositions du couvre-feu, vous vous exposez à des risques d'amende. Son montant est de 135 € pour une première verbalisation et est majorée à 375 € en cas de non-paiement. Pour une deuxième contravention dans un délai de 15 jours, l'amende passe à 200 € avec majoration à 450 € en cas de non-paiement dans le délai imparti. Enfin, une troisième infraction dans les 30 jours vous expose à une amende de 3750 € et à six mois d'emprisonnement.