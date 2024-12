Attention, vous faire livrer un MacBook en magasin Apple n’empêchera pas qu’on vous le vole

Un homme a eu la désagréable surprise de constater que son MacBook avait disparu quand il est allé le chercher dans une boutique Apple. Et ce n'est pas le seul dans ce cas.



Commander un article sur Internet, c'est bien pratique. Mais parfois, on préfère le faire livrer directement en magasin plutôt que chez soi. Si le produit vaut cher, mieux vaut éviter de se faire voler le colis par quelqu'un d'autre. La mésaventure de cet homme montre cependant que cette solution n'est pas infaillible.

Quelques jours près avoir acheté un MacBook sur le site d'Apple et choisi de le récupérer en boutique, Kyle Bales, résident en Californie, reçoit le mail lui indiquant qu'il peut venir chercher sa commande. Une fois sur place, il présente le QR code présent dans le message ainsi sur sa carte d'identité. L'employé vérifie puis lui annonce que son ordinateur a déjà été retiré par quelqu'un d'autre.

Kyle Bales n'est pas fou, il est certain de ne pas l'avoir fait. La conclusion est simple : une personne est venue en se faisant passer pour lui. Il ne s'agit pas d'un vol opportuniste puisque cette dernière a pu montrer le bon QR code ainsi qu'un pièce d'identité au nom de la victime.

Il pensait que faire livrer son MacBook en boutique Apple était sûr, il avait tort

Rick Markowitz a vécu la même chose dans la boutique Apple juste en face de celle où Bales s'est rendu. “Ils ont dit : « Hé, vous êtes déjà venu récupérer votre ordinateur »“. Sauf qu'au jour indiqué par le vendeur, Markowitz était malade et cloué au lit.

Les autorités confirment qu'il ne s'agit pas de cas isolés. “Je ne peux parler d'aucune piste […], à part dire que nous avons reçu plusieurs rapports et qu'ils ont été transmis à notre unité des crimes financiers pour enquête“, indique le sergent Vahe Abramyan.

Pour l'expert en cybersécurité Patrick Harr, c'est l’œuvre d'un gang organisé bien rôdé : “Ils vont sur le Dark Web, trouvent un identifiant d'utilisateur et un permis de conduire. Ils l'apportent à l'Apple Store. Ils présentent cette pièce d’identité. Ils présentent le QR code. Ils prennent l'ordinateur portable“. Une hypothèse qui reste encore à confirmer.

De son côté, Apple n'a pas proposé de remboursement. Kyle Bales n'en revient pas. “C'est fou. Ils peuvent garder mon argent et ne pas me donner d'ordinateur portable. Ils ne me disent même pas : « Nous vous rappellerons lorsque nous aurons compris ce qui s'est passé »“. Au moment de publier cet article, la firme de Cupertino n'a fait aucun commentaire.

