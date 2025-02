Attention à ce mail de Google Drive qui vous demande de payer 2 € pour du stockage en plus, c’est une arnaque

Un e-mail Google ciblant les utilisateurs du service Drive circule en ce moment dans la messagerie de la firme de Mountain View. Méfiance : le courrier électronique en question vous informe que l'espace de stockage est presque saturé et que vous pouvez payer 2 € pour avoir de la mémoire supplémentaire. C'est bien évidemment une arnaque.

Les pirates du Web redoublent d'imagination pour tenter de piéger leurs futures victimes, à travers diverses campagnes de phishing. Récemment, les escrocs ont fait croire que les clients Boulanger avaient remporté un Ninja Airfryer.

Hormis les sites e-commerce (à l'image de l'enseigne française Boulanger), les comptes Gmail restent la principale cible des hackers. Cette fois-ci, ce sont les utilisateurs du service Drive qui sont invités à être vigilants.

Non, le service Google Drive ne vous demandera pas de payer 2 € pour du stockage supplémentaire

La capture d'écran que vous pouvez voir ci-dessous indique les phrases suivantes : “Google Drive – Alerte Stockage. Votre espace de stockage est presque saturé. Bonjour, Votre stockage Google Drive approche de sa limite. Assurez-vous d’avoir toujours de l’espace disponible en ajoutant 50 Go supplémentaires pour seulement 2,00 € par an. Protégez vos fichiers dès maintenant“.

En regardant les détails du courrier, plusieurs éléments troublants peuvent attirer l'attention : le code couleur, un bouton inclus dans l'e-mail et l'adresse mail de l'expéditeur.

Le code couleur présent dans le mail ne ressemble en aucun cas à celui de Google. De son côté, le bouton visible sur l'e-mail invite les potentielles victimes à cliquer sur un lien malveillant baptisé ‘Augmenter mon stockage'. Or, pour optimiser l'espace de stockage Google ou obtenir plus d'espace, il est conseillé de se rendre sur one.google.com/storage. Sur ce site, les utilisateurs d'un compte Google pourront ainsi voir la mémoire utilisée et éventuellement nettoyer l'espace.

Enfin, le faux e-mail émane de [email protected], qui ne correspond pas à une adresse officielle de Google se terminant par @google.com et suivie d'une coche bleue. Cette coche déployée par le géant du Web est indispensable pour identifier un vrai e-mail et un courrier indésirable.