Attention, cette nouvelle campagne de SMS exploite l’image d’Elon Musk pour vous arnaquer

Une nouvelle arnaque par SMS utilise l'image d'Elon Musk pour vous soutirer de l'argent. Des escrocs promettent des économies d'énergie miraculeuses grâce à un dispositif prétendument conçu par le milliardaire.

Une campagne de SMS malveillants sévit actuellement aux États-Unis, ciblant les consommateurs désireux de réduire leurs factures d'électricité. Cette arnaque, dévoilée par les chercheurs en sécurité de Bitdefender, utilise l'image d'Elon Musk pour donner du crédit à ses fausses promesses d'économies d'énergie.

Les messages, souvent personnalisés avec le nom du destinataire, incitent à cliquer sur un lien pour découvrir un dispositif « révolutionnaire » capable de réduire drastiquement les coûts énergétiques. Cette approche personnelle, rendue possible grâce à l'exploitation de données issues de fuites antérieures, augmente la crédibilité du message et la probabilité que les victimes tombent dans le piège.

Un stratagème élaboré pour vous piéger

Le lien contenu dans le SMS mène à un faux article de presse vantant les mérites d'un petit appareil prétendument inventé par Elon Musk. Le texte, truffé de fausses citations et de témoignages fabriqués, affirme que ce dispositif peut réduire les factures d'électricité jusqu'à 90 %. Pour renforcer l'illusion, des images de factures « avant/après » sont présentées.

L'objectif est de pousser les lecteurs à acheter ce dispositif inutile, vendu entre 44 et 105 dollars selon les quantités. En réalité, il s'agit d'un gadget de piètre qualité, disponible sur des sites de vente en ligne pour quelques dollars seulement.

Bitdefender souligne que cette campagne d'arnaque a débuté en janvier et que des milliers de messages ont déjà été envoyés. Les chercheurs mettent en garde contre la réutilisation probable des domaines frauduleux dans de futures campagnes.

Comme d’habitude, pour se protéger, il est recommandé de ne jamais cliquer sur des liens contenus dans des SMS non sollicités, de vérifier toute offre d'économie d'énergie directement auprès de son fournisseur, et de signaler les messages suspects aux autorités compétentes. Restez vigilants face aux domaines suspects tels que esavrrcom, gimelovecom ou eaeloncom, qui sont des indicateurs d'une possible tentative d'escroquerie.