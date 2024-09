Attention à ces processeurs AMD Ryzen 7 7800X3D, ce sont des faux difficiles à distinguer des vrais

De faux processeurs AMD Ryzen 7 7800X3D sont en circulation sur une plateforme de vente en ligne et ils sont difficiles à distinguer des vrais. Il existe quand même quelques différence subtiles.



Quand on cherche à améliorer les performances de son PC en changeant certains de ses composants, il n'est pas obligatoire de se tourner vers le neuf et les revendeurs “classiques”. De nombreuses personnes mettent en vente des modèles déjà utilisés, mais encore fonctionnels, sur les plateformes de vente en ligne entre particuliers. L'avantage est de pouvoir se procurer le produit que l'on convoite à prix réduit, le désavantage étant que l'on n'est pas à l'abri d'une éventuelle arnaque.

C'est ainsi que l'on peut voir des fausses cartes graphiques Nvidia RTX 4090 par exemple, ou bien de faux processeurs Intel. Le youtubeur Der8auer révèle en vidéo l'émergence de contrefaçons assez sophistiquées en provenance d'un site Web roumain appelé OLX. Elles concernent l'un des meilleurs processeurs du marché à l'heure actuelle : l'AMD Ryzen 7 7800X3D. Au premier abord, il est difficile de distinguer la supercherie. De légères différences avec le vrai modèle permettent cependant de repérer ce qui cloche.

Ces processeurs AMD Ryzen 7 7800X3D vendus en ligne sont des faux, faites attention

Les premières choses que l'on peut remarquer se situe sur la face avant du processeur. La couleur de la plaque est bleue, tandis que la vraie tire sur le vert. La police de caractère utilisée n'est tout à fait la même, et surtout il n'y a pas de colle sur les condensateurs. Ce sont les petits points dorés situés autour du dissipateur de chaleur. Notez que cet aspect, ainsi que la teinte, ne se retrouvent pas sur tous les modèles de processeurs AMD. La séries des Ryzen 9000 par exemple est bleue plutôt que verte.

D'autres détails moins visibles à l’œil nu vendent également la mèche. Le faux composant est plus fin que le vrai de quelques millimètres et le dissipateur de chaleur a une apparence globale plus “bon marché”. Les escrocs ont visiblement tenté de créer l'illusion parfaite sans parvenir totalement à leur fin. Il n'empêche que le résultat est largement assez convaincant pour tromper beaucoup de gens. Redoublez donc de prudence et inspectez les photos dans les moindres détails si vous comptez acheter un Ryzen 7 7800X3D à un particulier.