Un site de vente de vêtements propose des articles impressionnants aux premiers abords. Sauf qu'ils n'existent pas, c'est l'intelligence artificielle qui les a créé pour appâter les futures victimes d'une arnaque.



Noël approche, et avec lui démarre la recherche du cadeau idéal. C'est sûrement dans cette optique que le journaliste Ulysse Thevenon est tombé sur le site de vente de vêtements CCMOM. En regardant un peu les articles proposés, force est de constater que certains étonnent par leur qualité apparente. Mis en avant sur la page d'accueil, des pulls et des manteaux pour enfants aux couleurs vives et aux motifs en relief : monstres mignons, champignons, étoiles, fleurs… Les photos attirent l’œil sans difficulté.

Mais il y a un hic. Les prix demandés, environ 28 €, sont bien bas pour un travail aussi orignal et sûrement complexe à produire. Et les photos des enfants portant les articles semblent un peu étranges. La raison est simple : ni les vêtements, ni les enfants n'existent. Tous deux ont été générés par l‘intelligence artificielle. Plus précisément, c'est le programme d'IA générative Midjourney qui a été utilisé ici.

Un site utilise l'intelligence artificielle pour créer les photos de faux vêtements puis les vendre

Mais que se passe-t-il si vous commandez quand même ces vêtements ? Vous recevez un article de qualité très médiocre, sans effet 3D. Tout juste un banal imprimé plat. CCMOM stipule dans sa politique de retour que si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez demander un remboursement. Les témoignages sur le réseau social communautaire Reddit montrent que dans les faits, vous recevez un bon d'achat et rien de plus.

L'intelligence artificielle permet énormément de choses, ce qui malheureusement comprend les arnaques. Sur Amazon, on peut acheter des guides de voyages écrits par une IA, et ils sont dangereux. Plus subtil, des escrocs se servent d'outils pour imiter la voix de vos proches et vous soutirer de l'argent. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a même une version “maléfique” de ChatGPT pour créer des campagnes de phishing. Le site CCMOM lui, est présent dans la base de données du site dédié Signal-Arnaques. N’hésitez pas à la consulter si vous avez le moindre doute.