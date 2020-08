Asus ROG Phone 3 : le smartphone gaming est indestructible, cette vidéo le prouve !

L’Asus ROG Phone 3 vient de passer entre les mains de Jerry Rig Everything pour un test de résistance sans concession. Malgré les assauts répétés du vidéaste, le smartphone gaming encaisse tous les coups sans broncher, contrairement à certains accessoires fournis dans la boîte, comme l’AeroActive Cooler 3, le système de refroidissement actif.

Avant de tester la robustesse du ROG Phone 3, Jerry Rig Everything s’est intéressé aux accessoires inclus dans la boîte. Le vidéaste s’est notamment attardé sur l’AeroActive Cooler 3, un accessoire qui permet de baisser la température du smartphone jusqu’à 4 degrés. Malheureusement, les pales du ventilateur se dévissent un peu trop facilement. Le vidéaste regrette la qualité de fabrication générale de l’engin.

Ensuite, Jerry Rig Everything s’est attaqué à l’écran AMOLED 144 Hz de 6,59 pouces avec la lame aiguisée de son cutter. Grâce à la protection de verre Gorilla Glass 6, la dalle se montre assez résistante pour survivre aux aléas du quotidien. Même son de cloche du côté du cadre en aluminium et du dos en verre et en métal. L’écran est par contre plus sensible à la flamme d’un briquet. Evidemment, il est plutôt rare qu’un smartphone entre un contact avec des flammes.

Enfin, Jerry Rig Everything conclut le test de résistance par un test de pliage. Avec ses mains, l’homme tente de plier le smartphone de toutes ses forces. Malgré la pression exercée, le cadre reste droit et ne plie pas. De même, le verre ne se morcèle pas. Le smartphone gaming ne risque donc pas de plier si vous le glissez dans la poche arrière de votre pantalon.

Selon le vidéaste, Asus a mis le paquet pour s’assurer que le ROG Phone 3 soit aussi robuste que puissant. Jerry Rig Everything regrette donc uniquement la qualité de fabrication médiocre du système de refroidissement ainsi que les performances du lecteur d'empreintes digitales sous l’écran. Il n’est en effet pas parvenu à configurer le capteur biométrique car ses doigts étaient un peu trop sales. Avez-vous rencontré le même problème ? On attend votre avis dans les commentaires.