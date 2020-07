L’Asus ROG Phone 3 a un taux de rafraîchissement caché de 160 Hz, comment l’activer ?

L’Asus ROG Phone 3 est un véritable monstre de puissance dans tous les compartiments. Son écran a officiellement d’un taux de rafraichissement maximal de 144 Hz. Mais ça, c’est sur le papier. Le smatphone dispose en réalité d’une option cachée permettant d’activer jusqu’à 160 Hz de fréquence, ce qui le place largement au-dessus de la concurrence.

Officialisé le 22 juillet 2020, l’Asus ROG Phone 3 est le nouveau smartphone gamer ultime et à n’en point douter le smartphone le plus puissant du marché à l’heure actuelle. Il embarque le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 865+ épaulé par jusqu’à 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage, une batterie monstrueuse de 6000 mAh, deux ports USB-C, mais aussi et surtout un écran OLED d’un taux de rafraichissement officiel de 144 Hz. C’est 24 Hz de plus que les 120 Hz du Galaxy S20.

Ce taux de rafraîchissement élevé vous permet d’avoir un écran hyper fluide, notamment lorsque vous jouez à des jeux, comme nous avons pu le constater pendant notre test de l’Asus ROG Phone 3. Seulement, en poussant un peu loin sa curiosité, le site XDA Developer s’est aperçu que le smartphone dispose d’un taux de rafraichissement caché de 160 Hz. Asus a fait preuve de modestie en proposant par défaut un taux inférieur à la réelle capacité du smartphone.

Comment activer les 160 Hz sur l’Asus ROG Phone 3 ?

Cette manœuvre n’est pas accessible à tout le monde et nécessite l’exécution d’une commande ADB (Android Debug Bridge) depuis votre PC. Pour ceux que ne s’y connaissent pas et qui n’ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis, nous avons un tutoriel dédié à l’installation et à l’utilisation des outils ADB. Tout ce que vous avez à faire pour activer les 160 Hz de l’Asus ROG Phone 3 est d’exécuter la commande suivante à partir du Terminal ADB : adb shell setprop debug.vendor.asus.fps.eng 1. Une fois la commande exécutée depuis le PC, redémarrez le smartphone.

Il ne reste plusqu’à activer le taux de rafraichissement maximal en vous rendant dans Paramètres> Affichage> Taux de rafraîchissement. L’option 160 Hz apparaît désormais dans le menu sur l’Asus ROG Phone 3. Reste maintenant à savoir si cette manœuvre est sans risque pour l’écran du smartphone au vu de la prudence du constructeur. XDA Developer affirme avoir activé ce mode depuis plusieurs jours sans remarquer le moindre problème apparent. Mais jusqu’à quand ? La question mérite amplement d’être posée.

Enfin, pour si vous souhaitez à nouveau désactiver la fréquence de 160 Hz, vous pouvez le faire en exécutant la même commande que précédemment tout en remplaçant le chiffre 1 à la fin par un 0. On obtient donc la commande savante : adb shell setprop debug.vendor.asus.fps.eng 0.