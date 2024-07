Apple vous laisse transférer vos clichés de Google Photos à iCloud beaucoup plus facilement

Apple et Google ont uni leurs forces pour simplifier le transfert des photos de Google Photos vers iCloud, ce qui ne manquera pas de plaire aux utilisateurs de smartphones coincés entre deux écosystèmes.

Apple et Google ont dévoilé un nouvel outil, qui sera déployé au cours de la semaine prochaine, qui promet de faciliter le passage d'une plateforme à l'autre pour les amateurs de photos. Le nouveau service permet des transferts directs entre les deux géants du stockage dans le cloud. Il s'agit d'un ajout bienvenu aux options d'exportation de Google Takeout, qui vient compléter l'outil de transfert d'iCloud vers Google Photos lancé en 2021.

Comment cela fonctionne-t-il ? Les utilisateurs peuvent lancer le processus de transfert via Google Takeout, en sélectionnant “Apple – iCloud Photos” comme destination. Après s'être connecté avec son identifiant Apple et avoir accordé les autorisations nécessaires, le transfert commence. Il convient de noter que ce processus ne supprime rien de Google Photos : il crée simplement une copie dans iCloud.

Passer de Google Photos à iCloud devient plus simple

Avec cette nouvelle fonctionnalité, il n'est pas nécessaire de télécharger l'intégralité de votre photothèque sur votre appareil, ce qui peut constituer un cauchemar en matière de stockage pour de nombreux utilisateurs. Le transfert s'effectue directement entre les serveurs de Google et d'Apple. Toutefois, la patience est de mise : en fonction de la taille de votre photothèque, le processus peut prendre de quelques heures à quelques jours.

Si cet outil change la donne pour beaucoup, il n'est pas sans limites. Les comptes enfants, les identifiants Apple gérés et les comptes iCloud dont la protection avancée des données est activée sont actuellement exclus de l'utilisation de ce service. En outre, les utilisateurs de plus de 240 pays et régions auront accès à cette fonctionnalité, ce qui en fait une solution disponible pour tous.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large, le projet de transfert de données (DTP), qui vise à améliorer la portabilité des données entre les plateformes en ligne. Il ne s'agit pas seulement de photos, puisque le projet envisage un avenir dans lequel les utilisateurs pourront facilement transférer tous les types de données entre les services.

Il est intéressant de noter que déploiement de cette fonctionnalité correspond étroitement aux récentes réglementations de la Commission européenne dans le cadre de la loi sur les marchés numériques. Bien qu'elle fasse officiellement partie des objectifs du projet DTP open-source, il est difficile d'ignorer la concordance avec les nouvelles exigences en matière de portabilité des données.