Apple vaut désormais plus en bourse que l’ensemble des entreprises du CAC 40

Apple représente désormais une capitalisation boursière de plus de 1886 milliards de dollars, ce qui dépasse d’une bonne tête la capitalisation boursière cumulée des 40 entreprises françaises inscrites au CAC 40.

Comparer la capitalisation boursière de Apple à l’ensemble du CAC 40 a de quoi donner le vertige. La firme de Cupertino ne joue tout simplement plus dans la même catégorie. Plus généralement, très peu d’entreprises peuvent aujourd’hui se targuer d’une capitalisation boursière qui dépasse les 1000 milliards de dollars. D’ailleurs les entreprises qui dépassent les 1000 milliards de dollars de capitalisation sont, à date, toutes américaines.

La capitalisation boursière d’Apple fait de l’ombre à l’ensemble du CAC 40 !

Apple précède ainsi les 1639 milliards de dollars de capitalisation de Microsoft, les 1558 milliards de dollars de Amazon, et les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière d’Alphabet, maison-mère de Google. Avec Facebook qui n’est pas très loin derrière avec 718 milliards de dollars. Ces chiffres sont le résultat d’entreprises actrices de la mondialisation, et qui ont compris très tôt le potentiel d’internet, ou su déployer une approche visionnaire.

Le tout avec le soutien et la protection des Etats-Unis, eux-mêmes moteurs de la mondialisation. En face, même les meilleurs acteurs du marché boursier en France peinent à faire le poids. Prise ensemble, la capitalisation boursière des entreprises du CAC 40 représente au total 1506 milliards d’euros soit 1775 milliards de dollars. Nos confrères du Figaro rappellent au passage « en 2005, la capitalisation d’Apple représentait à peine près de 4% du CAC 40, contre 33% en 2015 et 104% en ce mois d’août 2020 ».

Lors de l’annonce de ses résultats, la firme de Cupertino a révélé des chiffres dans l’ensemble au-dessus des prévisions d’analystes. Le chiffre d’affaires du groupe a crû de 11% en un an – vendredi dernier, le prix de l’action Apple grimpait de 10,47 %. Apple a été en outre bien moins impacté que prévu par le coronavirus. Les ventes d’iPhone n’ont pas cessé d’augmenter, au contraire. Et le lancement de l’iPhone SE en avril dernier semble être un succès.

Mais il ne faudrait pas croire que Apple doit ces résultats aux seuls iPhone. Les ventes de macs progressent, et avec le passage à un silicium maison, la firme devrait réussir à poursuivre son innovation dans les ordinateurs, parvenir à renforcer leurs différences et avantages comparatifs par rapport aux PC. En outre, la firme bat records sur records dans les services, et les accessoires wearables (notamment Apple Watch et AirPods).

Lire également : iPhone 12 – Apple confirme que le lancement est reporté de quelques semaines

Reste à savoir si un jour, une entreprise comme Apple, Microsoft, Alphabet ou Amazon pourrait naître et prospérer en France… On vous propose d’en débattre dans les commentaires.

Source : Le Figaro