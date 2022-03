Apple TV+ devient le premier service de streaming à gagner l’Oscar du meilleur film

Le film CODA d'Apple TV+ a remporté la statuette du meilleur film lors de la cérémonie des Oscars qui s’est déroulée cette nuit. Il s’agit du premier long-métrage produit par une plateforme de streaming à remporter ce trophée. The Power of the Dog, sorti sur Netflix, a lui remporté l’Oscar de la meilleure réalisatrice.

La cérémonie des Oscars 2022 a été marquée par l’immense baffe qu’a collé Will Smith à Chris Rock en plein direct. Elle marque également un événement historique : c’est la première fois qu’une plateforme de streaming remporte l’Oscar du meilleur film. Il s’agit de CODA, disponible sur Apple TV+.

CODA est sorti sur Apple TV+ en 2021 et n’a donc pas connu une sortie cinéma « classique ». C’est le premier film de ce type à recevoir la récompense ultime. Une vraie réussite pour Apple, mais aussi pour ce projet. Pour rappel, il s’agit du remake américain de La Famille Bélier, film français sorti en 2014. CODA a remporté trois Oscars au total.

Apple TV+ grille la priorité à Netflix

L’arrivée des plateformes de streaming a complètement bousculé l’industrie ankylosée du cinéma d’Hollywood. Depuis quelques années, Netflix cherche la légitimité en laissant s’exprimer des réalisateurs sur sa plate-forme avec le but à peine dissimulé de remporter l’Oscar du meilleur film. Roma, The Irishman, Mank, The Power of the Dog… tous les ans, nous avons un film Netflix nommé pour la récompense ultime. Cependant, c’est bien Apple qui lui a grillé la priorité avec CODA.

Netflix peut se consoler avec l’Oscar de la meilleure réalisatrice qui a sacré Jane Campion pour son Power of the Dog, sorti en 2021 sur la plateforme. A noter que le grand vainqueur de cette cérémonie est un film « classique », puisqu’il s’agit de Dune. Le long-métrage de Denis Villeneuve est reparti avec six statuettes. Récompenses surtout techniques.

Une année importante pour le cinéma, donc, et surtout pour les plateformes de streaming qui acquièrent enfin cette légitimé recherchée depuis tant d’années. Voir un film Netflix, Amazon ou Apple TV+ remporter une récompense ne sera désormais plus une anomalie. Toutefois, on se rappellera surtout de cette édition 2022 pour le coup de sang de Will Smith, qui a d’ailleurs remporté l’Oscar du meilleur acteur pour La Méthode Williams.