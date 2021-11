Apple travaillerait sur un iPad mini avec un écran 120 Hz comme l’iPad Pro

Alors qu’Apple vient de dévoiler son nouvel iPad mini 6, des fuites évoquent déjà des changements majeurs à venir pour la prochaine génération. Ils pourraient reprendre la meilleure fonctionnalité des iPad Pro, l’écran 120 Hz ProMotion.

Apple a dévoilé en septembre un nouvel iPad mini 6 qui apporte d’importants changements par rapport à la génération précédente. En effet, on retrouve notamment un design inspiré par l’iPad Air 4 plutôt que par l’iPad mini 5. La tablette notamment a vu son écran s’agrandir, son bouton Home disparaître au profit d’un capteur d’empreintes digitales sur la tranche. En revanche, Face ID n’est toujours pas disponible sur les tablettes d’Apple.

Le fabricant américain travaillerait déjà sur la prochaine génération, et celle-ci pourrait utiliser la meilleure fonctionnalité des iPad Pro. En effet, un leaker coréen annonce déjà sur la plateforme Clien que Samsung Display aurait déjà envoyé de nouveaux écrans 8,3 pouces à Apple, et que ceux-ci seraient compatibles avec la technologie ProMotion, qui est l’appellation utilisée par Apple pour le rafraichissement 120 Hz.

Apple pourrait corriger les problèmes de l’écran de l’iPad mini 6 avec la technologie ProMotion

L’iPad mini 6 est une excellente tablette compacte, mais elle est loin d’être exempte de défauts. En effet, de nombreux utilisateurs ont remarqué que l’écran souffrait de saccades lors du défilement, et d’autres ont même évoqué des problèmes de distorsion.

D’après plusieurs propriétaires de la tablette, l’écran de l’iPad mini 6 ne serait pas fluide au moment de faire défiler des pages. Comme son écran LCD se rafraichit lignes par ligne, cela crée un léger décalage qui entraine un effet d'oscillation entre la partie gauche et la partie droite. Apple avait d’ailleurs déclaré que ce problème était normal, il ne faut donc pas s’attendre à ce qu’il soit corrigé sur cette génération.

Cependant, un écran ProMotion pourrait venir résoudre ce « Jelly Scroll » grâce au taux de rafraichissement plus élevé. Pour l’instant, on ne sait pas quand arrivera cet iPad mini avec un écran 120 Hz. D’après le leaker, il ne s’agirait pas d’une version « Pro » de l’appareil, et celui-ci utiliserait toujours la même puce A15 déjà présente sur les iPad mini 6 et les iPhone 13.

Source : clien