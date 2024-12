Apple prépare enfin une nouvelle version de la Magic Mouse après 15 ans d’attente, voici ce que l’on espère voir changer

La Magic Mouse d’Apple est restée pratiquement inchangée depuis son lancement en 2009. Ce célèbre accessoire a connu quelques mises à jour, mais aucune refonte majeure. Une nouvelle version pourrait bientôt voir le jour, répondant à des attentes longtemps ignorées.

Depuis 2009, la Magic Mouse s’est imposée comme un accessoire emblématique des produits Apple, avec son design minimaliste et ses fonctions tactiles. En 2015, la Magic Mouse 2 a introduit un système de recharge par câble, éliminant les piles AA, mais elle a conservé un défaut frustrant : un port de recharge situé sous la souris, la rendant inutilisable pendant la charge. Même en 2021, lors de la présentation de nouveaux coloris, ce problème n’a pas été corrigé. La marque à la pomme semble avoir ignoré ces critiques pendant des années, mais les choses pourraient enfin changer.

D’après un récent rapport de Bloomberg, Apple travaillerait actuellement sur une refonte complète de sa célèbre souris. Plusieurs prototypes seraient en développement au sein des équipes de design de la marque. L’objectif serait de proposer une Magic Mouse modernisée, mieux adaptée aux technologies et aux usages actuels. Cependant, aucun détail précis n’a encore été communiqué concernant son apparence ou ses nouvelles fonctionnalités.

Apple pourrait rendre la Magic Mouse plus ergonomique et mieux adaptée aux besoins actuels

La Magic Mouse a toujours été critiquée pour son ergonomie limitée. Son design plat, inchangé depuis 15 ans, est souvent jugé inconfortable pour des sessions prolongées. Apple pourrait donc revoir sa forme pour offrir une prise en main plus naturelle, une amélioration qui ferait écho aux attentes des utilisateurs depuis longtemps. De plus, l’arrivée d’interfaces tactiles plus complexes ou d’une meilleure compatibilité avec les commandes vocales pourrait renforcer son utilité dans l’écosystème de la marque.

Un autre aspect qui pourrait évoluer est le système de recharge. Actuellement, le port situé sous la souris est régulièrement moqué pour son manque de praticité, et ce choix de design semble de plus en plus dépassé. Une nouvelle itération pourrait proposer un port repositionné, une batterie offrant une autonomie prolongée, et pourquoi pas une recharge sans fil. Bien que cette nouvelle Magic Mouse ne soit pas attendue avant 12 à 18 mois, elle marque une étape importante dans l’évolution des accessoires Apple. Si les rumeurs se confirment, cette refonte pourrait bien rendre cette fameuse souris sans fil plus incontournable que jamais.