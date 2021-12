iPhone 12 Pro Max : le téléphone Apple est à son meilleur prix avec ce code promo

Envie de vous procurer l'iPhone 12 Pro Max à son meilleur prix ? Au cours d'une durée très limitée, le téléphone Apple (128 Go) passe sous la barre des 975 euros sur le site Cdiscount grâce à un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour cette journée du lundi 6 décembre 2021, Cdiscount a dégainé un coupon permettant d'obtenir une réduction de 25 euros pour tout achat supérieur ou égal à 299 euros. Et grâce à ce coupon en question, l'iPhone 12 Pro Max passe ainsi sous les 975 euros.

En effet, la version Pro Max de l'iPhone 12 du téléphone Apple qui est disponible dans son modèle 128 Go et son coloris bleu Pacifique est à exactement 974 euros au lieu de 1259 euros (tarif conseillé durant la commercialisation). Pour obtenir le prix réduit indiqué, il suffit de saisir le code MOINS25EUROS au cours de l'étape du panier.

Considéré comme étant le meilleur photophone d'Apple en 2020, l'iPhone 12 Pro Max est un téléphone très haut de gamme qui embarque un écran géant Super Retina XDR de 6,7 pouces avec affichage TrueTone et une définition de 2778 x 1284 pixels. On y retrouve aussi la 5G et la compatibilité MagSafe. Pour davantage d'informations, vous pouvez consulter notre article associé au test complet de l'iPhone 12 Pro Max.