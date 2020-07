Apple recommande fortement de ne pas fermer son MacBook en laissant un cache sur la webcam

Apple vous conseille de ne pas fermer votre MacBook en laissant un morceau de scotch ou un cache sur la webcam. Selon le constructeur, l’espace qui sépare l’écran du clavier n’est pas conçu pour abriter un corps étranger. Cela peut endommager l’écran et provoquer le dysfonctionnement de certaines fonctionnalités comme la luminosité automatique.

La peur d’être observé à son insu via sa webcam. Une peur légitime s’il en est. Les risques sont malheureusement réels et personne n’est vraiment à l’abri d’un hacker habile et mal avisé. On se souvient par exemple du piratage de la caméra Amazon Ring d’une famille américaine. Après plusieurs jours passés à observer tous les faits et gestes de la famille, le pirate était parvenu à prendre le contrôle du haut-parleur de la caméra. Résultat, une fillette de 8 ans terrorisée.

Il y a une multitude d’histoires de cet acabit, et il est normal que certains utilisateurs prennent le réflexe d’occulter la caméra de leur ordinateur portable avec un morceau de scotch ou un cache prévu à cet effet. Concernant cette protection de fortune, Apple émet quelques réserves. D’après le constructeur, il est dangereux pour votre MacBook de laisser ce cache lorsque vous le fermez.

Les conseils d’Apple

« Si vous fermez votre MacBook en laissant le cache sur la caméra, vous risquez d’endommager votre écran, car l’espace qui sépare l’écran du clavier n’est pas conçu pour cet usage. En couvrant la caméra intégrée, vous risquez également d'empêcher le fonctionnement de certains réglages, comme la luminosité automatique et True Tone. Au lieu d’utiliser un cache de caméra, surveillez le voyant lumineux afin de savoir si la caméra est active, et choisissez quelles applications peuvent accéder à votre caméra dans les Préférences Système de l’ordinateur ».

Ce conseil s’applique donc aux MacBook, aux MacBook Air et aux MacBook Pro. Mais que faire dans le cas où il est impératif de cacher en permanence la caméra (cadre de travail abritant des données sensibles, travail à domicile, etc.). Si vous êtes dans cette situation, Apple vous prodigue trois conseils supplémentaires :

Optez pour un cache pas plus épais qu’une feuille de papier, soit 0,1 mm

Si le cache est plus épais qu’une feuille de papier, retirez-le avant de fermer votre ordinateur

Évitez le scotch et tout autre matériel qui laisse des résidus d’adhésif

