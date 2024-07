Android : scanner un QR code va devenir encore plus simple sur votre smartphone

Avec des smartphones qui deviennent de plus en plus grand, utiliser certaines fonctions sur Android peut devenir assez compliqué, mais Google prend désormais des mesures pour rendre son OS plus simple à utiliser.

Le géant de la technologie vient de déployer une refonte de son scanner de QR codes intégré, qui vise à améliorer l'utilisation à une main. Cette mise à jour apporte enfin une amélioration utile à une fonctionnalité qui prend de plus en plus d'importance dans notre vie quotidienne.

L'interface actuelle du scanner QR comporte trois boutons en haut de l'écran : un bouton de fermeture à gauche, une lampe torche et un bouton de retour d'information à droite. Sous le carré se trouve l'option “Numériser à partir d'une photo”. Bien que fonctionnelle, cette disposition peut s'avérer contraignante pour ceux qui utilisent leurs smartphones à une main, en particulier sur les appareils de grande taille.

Lire également – JO 2024 : vous pouvez enfin vous inscrire pour avoir votre QR Code pour circuler dans Paris

Google améliore l’interface de son lecteur de QR codes

La nouvelle interface introduit un bouton en forme de pilule près du bas de l'écran, qui intègre la lampe torche et les options de retour d'information à côté de la fonction “Numériser à partir d'une photo”. Ce repositionnement plus judicieux met ces fonctions à portée du pouce, ce qui facilite la lecture de QR codes d'une seule main.

Mais il ne s'agit pas seulement de l'emplacement des boutons. La mise à jour introduit également une nouvelle animation pour le carré dans lequel vous devez placer votre QR code, qui ajoute une touche visuelle au processus de numérisation. C'est un petit détail, mais il améliore l'expérience globale de l'utilisateur et donne au scanner un aspect plus soigné.

Ces changements ont été découverts sur l’APK de la dernière version bêta de Google Play Services (version 24.28.30). Il est important de noter que les fonctionnalités trouvées dans les versions bêta ne se retrouvent pas toujours dans la version finale. Il se peut que Google soit encore en train de peaufiner le design ou de recueillir des commentaires avant de procéder à un déploiement plus large.

Les codes QR étant de plus en plus présents dans notre vie quotidienne (des menus de restaurants aux billets d'événements), il devient de plus en plus important de disposer d'un scanner rapide et facile à utiliser. Si le nouveau design ne soit pas encore disponible pour les utilisateurs, son apparition dans la version bêta suggère qu'une version publique pourrait se profiler à l'horizon.