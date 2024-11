Android : 5 astuces imparables pour économiser la batterie de son téléphone

Même si vous ne l'utilisez pas 24 heures sur 24, la batterie de votre téléphone Android se décharge trop rapidement ? Vous n'arrivez pas à tenir une journée complète ? Si vous en avez assez de devoir le recharger quotidiennement, voici donc quelques astuces très simples et qui vous permettront de prolonger la durée de vie de votre précieux appareil.

Qui n'a jamais pesté contre son téléphone qui tombe inopinément à court de batterie ? Et cela survient toujours au moment d'une conversation ultra importante, en pleine rédaction d'un message crucial ou au moment décisif d'une série TV !

Et même encore aujourd'hui, malgré les nombreuses avancées technologiques dont font preuve nos smartphones, rares sont les modèles qui parviennent à tenir plus de deux jours sans crier famine. Pour réduire la consommation de la batterie de son smartphone Android, sans pour autant se priver de fonctions indispensables au bon fonctionnement quotidien de l'appareil, voici une série d'astuces plutôt méconnues, et pourtant salvatrices et rapides à appliquer.

1. Activer l'économiseur de batterie

Voici une 1re option qui n'est généralement pas activée par défaut, mais qui pourrait vous faire épargner de précieux % en termes d'autonomie. L'économiseur batterie active le thème sombre, mais permet surtout de limiter les effets visuels et l'activité en arrière-plan des applications. En fonction du mode choisi, elle peut même suspendre les applications non essentielles et les notifications associées.

Cette option diffère selon le modèle de smartphone Android dont vous disposez :

sur les téléphones Google Pixel, rendez-vous sur Paramètres > Batterie > Économiseur batterie . Activez l'option Utiliser l'économiseur de batterie .

> > . Activez l'option . sur les modèles Oppo, sélectionnez les options Paramètres > Batterie > Paramètres d'économie d'énergie .

> > . sur les smartphones Asus, rendez-vous sur Paramètres > Batterie > Economie d'énergie de batterie faible.

2. Utiliser le mode de batterie adaptative

Cette option fait suite à celle évoquée précédemment. Mais ici, votre smartphone apprend de vos habitudes : il sollicite plus ou moins certaines applications, réduit les performances du téléphone et retarde la fréquence des notifications, tout ceci en fonction de votre usage quotidien de l'appareil. Pour activer le mode de batterie adaptative, procédez comme suit :

Dirigez-vous sur Paramètres > Batterie > Économiseur batterie > Batterie adaptative. Activez la fonction Utiliser la batterie adaptative.

3. Désactiver le mode Always-On

Le mode d'affichage Always-On (affichage permanent) peut se révéler particulièrement confortable pour qui veut s'éviter de devoir allumer systématiquement son smartphone pour avoir l'heure et d'autres infos. En revanche, revers de la médaille : cette option consomme entre 1 et 2% de batterie par heure. En clair, sur 24 heures, cette fonction peut donc drainer près de la moitié de la capacité de la batterie.

Pour gérer cette option, rendez-vous dans Paramètres > Écran et commandes tactiles > Écran de verrouillage. Désactivez l'option Toujours afficher heures et infos.

4. Régler les paramètres de l'écran

Par défaut, certains constructeurs font en sorte que les possibilités d'affichage de l'écran soient réglées au maximum. Si cela offre un confort visuel sans égal, cela peut aussi drainer la batterie inutilement. Quelques réglages permettent de réduire la consommation de la batterie et vous sauver la mise au fil de la journée.

Dirigez-vous sur Paramètres > Écran et commandes tactiles et activez la fonction Luminosité adaptative. Retournez dans Paramètres > Écran et commandes tactiles et sélectionnez cette fois l'option Délai de mis en veille de l'écran. Rares sont les cas où vous aurez besoin de laisser l'écran allumé 1 minute ou plus, donc libre à vous de sélectionner les options 15 secondes ou 30 secondes. Toujours depuis le menu Paramètres > Écran et commandes tactiles > Résolution d'écran. La plupart des smartphones offrent aujourd'hui différentes définitions, les plus élevées drainant logiquement la batterie plus que nécessaire. Par conséquent, n'hésitez pas à la descendre pour gagner quelques % de batterie au fil de la journée. Dernier réglage : restez dans Paramètres > Écran et commandes tactiles. Si celle-ci est disponible, décochez l'option Affichage fluide, laquelle permet habituellement de gérer le rafraîchissement en 120 Hz. Cette option requiert davantage de batterie. Notez qu'en la désactivant, l'écran retombe à du 60 Hz traditionnel.

5. Désactiver les modes de connexion inutilisés

Dans la journée, difficile de se passer du Wi-Fi et du Bluetooth. Mais la nuit, rien ne vous empêche de les désactiver totalement, en faisant notamment appel au mode Avion dont tout smartphone Android dispose.

Enfin, que ce soit jour et nuit, vous pouvez également vous passer la plupart du temps du NFC, qui ne sert que très occasionnellement (pour effectuer un paiement ou appairer un nouvel appareil par exemple). Pour économiser la batterie de votre smartphone, désactivez-le et réactivez-le à la demande en procédant ainsi : rendez-vous sur Paramètres > Appareils connectés > Préférences de connexion > NFC > Utiliser le NFC.