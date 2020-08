Android permet désormais d’envoyer des messages audio en passant par Google Assistant

Google Assistant offre aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité : la possibilité d’envoyer un message audio sans passer par l’application en question. Une chose qui n’est pour l’instant réservée qu’aux utilisateurs anglophones et lusophones.

Google Assistant se dote d’une nouvelle fonctionnalité. Il est désormais possible d’envoyer des messages vocaux sans toucher son smartphone. Pratique pour certains utilisateurs adeptes de la chose qui n’auront plus à passer par des applications. Par exemple, WhatsApp permet d’envoyer des messages audio à ses contacts (ce qui en agace d’ailleurs beaucoup). Pour cela, il faut ouvrir l’application puis cliquer sur le petit micro à droite. En enregistrant votre message, il faut garder le bouton appuyé. Une chose qui ne sera bientôt plus nécessaire.

A lire aussi – Google Home : Ok Google, voici les meilleures commandes vocales

En effet, Google Assistant permet désormais d’enregistrer des messages en passant par son service. Sans toucher le smartphone ! Il suffit en effet de dire « OK Google, envoie un message audio à X disant » puis d’enregistrer votre message. Une fois fait, il s’enverra automatiquement à l’intéressé. Pratique.

Pour l’instant pas pour la France

Cette fonctionnalité est pour le moment compatible avec WhatsApp et l’application SMS d’Android. Elle n’est pas disponible en français. En effet, seuls les utilisateurs anglophones et de langue portugaise peuvent l’utiliser. Néanmoins, on peut espérer un déploiement rapide pour la langue de Molière. Ainsi, plus besoin d’ouvrir une application dédiée pour enregistrer un message à la voix. De quoi ravir vos contacts qui détestent ce genre de procédé…

Google Assistant s’améliore donc par petites touches. Le logiciel de Google, qui jouit d’une plus grande rapidité et d’une plus grande fluidité par rapport à ses débuts, devient petit à petit le centre de l’écosystème Google. Il faut dire que la firme de Mountain View met le paquet sur cet assistant, qui est non seulement présent sur nos smartphones, mais également sur nos objets connectés comme la Google Home, cœur de votre maison connectée. Cette nouvelle interaction entre donc dans cette logique. Google fait en effet tout pour que vous touchiez votre smartphone le moins possible, ce qui peut sembler paradoxal.

Et vous, utilisez-vous beaucoup Google Assistant ? Guettez-vous la moindre nouvelle fonctionnalité pour l’utiliser ? De même, enregistrez-vous beaucoup de messages vocaux sur WhatsApp ? Dites-le-nous dans les commentaires !