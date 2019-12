Android : le mode Nuit pourrait bien perturber votre cycle du sommeil

Le Mode Nuit de nos smartphones Android perturberait notre cycle de sommeil. C’est en tout cas ce qu’avance une étude réalisée par l’Université de Manchester en Angleterre. Selon les scientifiques, les couleurs utilisées par le mode Nuit enverraient de mauvaises informations à notre cerveau. Gérer la luminosité serait une meilleure solution pour favoriser l’endormissement.

Le mode Nuit/Dark Mode/Mode sombre est devenu un incontournable ces dernières années, que ce soit sur les sites Web ou sur la plupart de nos applications comme Instagram par exemple. Cette fonctionnalité est censée ménager les batteries de nos smartphones et soulager notre fatigue visuelle. En outre, ces modes Nuit sont souvent accompagnés d’un filtre anti-lumière bleue, ces fameux rayons qui bouleversent notre rythme circadien.

Or, selon une étude de l’Université de Manchester publiée ce mercredi 18 décembre 2019, la lumière bleue émise par nos smartphones ne serait si nocive que ça pour notre cycle du sommeil. Et à l’inverse, ce serait le mode Nuit qui jouerait les troubles-fêtes dans notre sommeil. Les scientifiques affirment que regarder des lumières froides le soir et des lumières plus chaudes en journée serait « bénéfique pour notre santé ». Ils expliquent que l’horloge corporelle traduit les couleurs sombres et bleues du Mode Nuit comme celles du crépuscule.

La luminosité plus importante que la couleur

« Les technologies conçues pour limiter notre exposition nocturne à la lumière bleue, par exemple en changeant la couleur de l’écran des appareils mobiles, peuvent donc nous envoyer des messages contradictoires », expose l’étude. « C’est parce que les petits changements de luminosité qu’ils produisent sont accompagnés de couleurs qui ressemblent à la journée », rajoutent les scientifiques.

En définitif, l’étude affirme que l’impact sur notre cycle du sommeil est plus faible lorsque l’écran de notre smartphone affiche des couleurs bleues et froides, plutôt que des lumières vives et chaudes. Pour aboutir à ces résultats, les chercheurs ont effectué des tests sur des dizaines de souris en laboratoire. Les cobayes étaient effectivement moins sensibles face à des rayonnements plus froids.

Le docteur Tim Brown, en charge de l’étude, précise d’ailleurs que ce n’est pas tant la température des couleurs émises par nos écrans qui jouerait un rôle déterminant dans la qualité de notre sommeil. La luminosité en revanche serait bien plus déterminante. Le médecin conseille plutôt de baisser la luminosité de votre smartphone la nuit plutôt que de modifier la colorimétrie, afin de vous assurer un meilleur sommeil.

Source : Cnet