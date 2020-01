Android : ce dangereux malware envoie des milliers de SMS à votre place

Android est à nouveau la cible d’un dangereux malware baptisé Faketoken. D’après les chercheurs de Kaspersky, il s’agit d’un Trojan bancaire capable d’envoyer des SMS à la place de ses victimes. Le logiciel malveillant serait ainsi parvenu à contaminer 5000 smartphones un peu partout dans le monde.

Un nouveau rapport de Kaspersky met en garde les utilisateurs Android contre Faketoken, un malware en activité depuis 2014. Comme le malware Ginp, ce virus est uniquement destiné à piller l’argent de votre compte en banque en récupérant vos coordonnées bancaires. Heureusement, Faketoken n’est pas encore parvenu à pénétrer sur le Google Play Store. Le maliciel se propage par contre via des APK vérolés partagés sur la toile.

Le malware Faketoken est de retour pour vider votre compte en banque

Pour se propager de plus en plus vite, le malware est capable d’envoyer des SMS à l’insu de ses victimes. Une fois installé sur votre smartphone, Faketoken va d’abord collecter les identifiants et mots de passe de votre application bancaire. Pour arriver à ses fins, le malware est notamment capable d’imiter l’interface de l’application Android de votre banque.

Une fois que c’est fait, le virus va envoyer des milliers de SMS à vos dépens. Chaque SMS contient un lien de téléchargement vers l’APK de Faketoken. Le coût de chaque message envoyé par votre téléphone sera directement facturé sur votre compte bancaire.« Le logiciel malveillant utilise la carte de crédit enregistrée pour recharger l’abonnement mobile » explique Kaspersky. Dans la plupart des cas, les SMS sont envoyés vers des numéros à l’étranger. Le prix de chaque message est donc plus élevé. Pour la victime, le coût de l’opération atteint rapidement des sommets.

Ce processus est complètement invisible pour les usagers, note le rapport. Les messages envoyés par Faketoken n’apparaissent en effet pas dans l’application de messagerie de votre smartphone. Pour repérer une activité suspecte, on vous conseille de consulter régulièrement les relevés de votre carte de crédit. Par sécurité, on vous conseille d’installer un antivirus sur votre smartphone, surtout si vous téléchargez régulièrement des APK sur Internet.

Source : Kaspersky