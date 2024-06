Android : comment activer (et désactiver) la RAM virtuelle de votre smartphone

La RAM virtuelle est une fonction proposée par de nombreux téléphones fonctionnant avec Android. Elle permet d’augmenter virtuellement la mémoire vive allouée au système en ponctionnant une partie de l’espace de stockage. Comment cela fonctionne-t-il ? Quel est l’intérêt de cette fonction ? Comment l’activer et la désactiver ? Réponse dans ce tuto complet.

Les besoins des utilisateurs de smartphone évoluent. Nous avons d’abord eu tous besoin d’un accès à Internet, d’un navigateur web et d’une application cartographique. Ensuite, nous avons eu besoin d’appareils photo performants pour sauvegarder nos souvenirs et passer des appels en visio. Puis d’un accès aux réseaux sociaux, à des jeux vidéo et aux services de streaming (audio et vidéo). Puis sont arrivés les outils de productivité. Et maintenant, nous voulons des logiciels dopés à l’intelligence artificielle.

Et cela ne prend pas en compte les besoins croissants des systèmes d’exploitation dont les processus en arrière-plan sont de plus en plus nombreux. Pour faire tourner cela, tous les appareils électroniques ont besoin de mémoire vive (ou RAM, pour random access memory). Cela vaut pour les PC, les tablettes, les montres connectées, les smart TV et bien sûr les smartphones. Seulement, la RAM, ça coûte cher. Plus cher que de l’espace de stockage. Et elle n’est pas évolutive. Donc, quand vous achetez un téléphone, vous êtes coincé avec le volume installé.

D’où l’idée de RAM virtuel. Il s’agit d’une fonction intégrée aux interfaces Android de plusieurs fabricants. Elle permet d’étendre virtuellement la RAM installée dans le téléphone. Elle utilise une partie de l’espace de stockage que le système va utiliser comme de la RAM : il va y charger des applications pour y accéder plus facilement et pour alléger le système. Bien sûr, le stockage et la RAM sont physiquement différentes, avec des performances différentes. Mais cela peut offrir une solution temporaire.

Quels sont les smartphones Android compatibles avec la RAM virtuelle ?

Les smartphones sous Android ne sont pas tous compatibles avec la RAM virtuelle. Il y a plusieurs conditions. D’abord, tous les smartphones prenant en charge cette fonction sont sortis à partir de 2021. Si votre téléphone est plus vieux, vous n’en bénéficiez pas. Ensuite, certaines marques n’utilisent pas la RAM virtuelle. C’est le cas de Google, de Motorola, d’Asus ou encore de Sony. Voici une liste non exhaustive de marques qui utilisent de la RAM virtuelle dans ses smartphones :

HMD / Nokia

Honor

Huawei

Nothing

OnePlus

Oppo

Realme

Samsung

Vivo

Xiaomi / Poco / Redmi

ZTE / Red Magic

La dénomination de la fonction est différente selon les marques. En voici quelques exemples :

RAM Plus chez Samsung

chez Samsung Memory Fusion chez Vivo

chez Vivo RAM Turbo chez Honor

chez Honor Memory Turbo chez Huawei

chez Huawei Extension de mémoire chez Xiaomi, Poco et Redmi

chez Xiaomi, Poco et Redmi Augmentation de la RAM chez Oppo, OnePlus et Realme

Comment savoir si la RAM virtuelle est activée ?

La marque de votre smartphone fait partie de la liste ci-dessous ? Vous avez acheté votre mobile après 2021 ? Votre smartphone est donc très probablement compatible avec la RAM virtuelle. Reste à savoir si la fonctionnalité est activée ou désactivée par défaut. Pour savoir si c’est le cas, voici où trouver l’information :

Ouvrez l’application Paramètres.

Naviguez jusqu’en bas de l’écran.

Chez Oppo, Vivo, OnePlus, Xiaomi, Realme, Honor, Huawei :

Cliquez sur « A propos de l’appareil ». Vous accédez à un résumé des spécifications de l’appareil.

Cherchez RAM, ou mémoire RAM. Si vous n’avez qu’un seul chiffre, seule la RAM physique est renseignée. Si vous avez une addition de deux chiffres, la RAM virtuelle est activée.

Chez Samsung :

Cliquez sur Maintenance de l’appareil

Dans cet écran, vous pouvez voir la quantité de RAM disponible et la RAM totale. Si vous n’avez qu’un seul chiffre, seule la RAM physique est utilisée. Si vous avez une addition de deux chiffres, la RAM virtuelle est activée.

Comment activer, augmenter ou désactiver la RAM virtuelle ?

La majorité des marques de smartphones qui proposent de la RAM virtuelle activent la fonction par défaut. Mais elles proposent quasiment toutes la possibilité de la désactiver ou de modifier le paramètre. Et certaines marques ne permettent pas de modifier les réglages. C’est le cas de Honor qui bloque RAM Turbo. Heureusement, quelques marques offrent aux utilisateurs la possibilité de modifier ce paramètre. Voici comment y accéder :

Chez Samsung :

Ouvrez l’application Paramètres.

Naviguez jusqu’en bas de l’écran.

Cliquez sur Maintenance de l’appareil et naviguez en bas de l’écran.

Cliquez sur RAM Plus.

Activez ou désactivez la fonction avec le curseur en haut de l’écran

Choisissez la quantité de RAM virtuelle selon vos besoins et le stockage disponible.

Redémarrez votre téléphone pour appliquer les changements.

Chez Oppo, Realme et OnePlus :

Ouvrez l’application Paramètres.

Naviguez jusqu’en bas de l’écran.

Cliquez sur « A propos de l’appareil ».

Appuyez sur RAM.

Pour activez ou désactiver la RAM virtuelle, utilisez le bouton en haut de l’écran

Choisissez la quantité de RAM virtuelle avec le curseur en dessous.

Redémarrez votre téléphone pour appliquer les changements.

Chez Xiaomi, Poco et Redmi :