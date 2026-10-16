Android : cette fonction clé de Google déjà présente sur votre smartphone sait détecter les SMS frauduleux

Google renforce son arsenal contre les SMS frauduleux (qui ne cessent de se multiplier) au sein de Google Messages. Si certaines fonctions sont exclusives aux Pixel, d’autres concernent les appareils Android. Et il en existe même une probablement déjà présente sur votre smartphone, sans même que vous ne le sachiez. On vous la présente.

Il est aujourd’hui difficile de repérer les arnaques tant les escrocs ne cessent de sophistiquer leurs techniques et diversifier leurs canaux – et il est, en revanche, aisé de développer une méfiance excessive et désagréable. Les constructeurs de smartphones, notamment, ont conscience de ce fléau et développent des solutions pour protéger leurs utilisateurs.

Google est l’un des acteurs les plus notables en la matière. Face à la multiplication des SMS frauduleux, le géant de Mountain View redouble d’efforts : la détection des arnaques par messages est maintenant disponible sur les Pixel en France, tandis qu’un mode de protection renforcée s’appuyant sur Gemini arrive dans Google Messages. Mais votre smartphone Android dispose déjà d’une fonctionnalité pour détecter les arnaques par SMS : Circle to Search.

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Circle to Search détecte les arnaques par SMS

En mai dernier, Google a introduit une nouvelle fonction de sécurité au sein de Circle to Search : la détection de SMS frauduleux. Face à la multiplication du phishing par SMS, l’entreprise l’a mise de nouveau en avant dans un billet de blog officiel publié hier. Pour l’utiliser, rien de plus simple :

Appuyez longuement sur le bouton d’accueil ou la barre de navigation pour déclencher Circle to Search,

Entourez le SMS qui vous paraît suspect

La fonction se charge d’analyser la formulation, le contenu du texte sélectionné, les coordonnées de l’expéditeur. Si elle détecte un schéma d’escroquerie courant, l’aperçu IA souligne les éléments suspects (faux avis de livraison, urgence bancaire…) et vous conseille de bloquer l’expéditeur. Autrement, elle vous rassure en confirmant qu’il s’agit d’une alerte légitime – et cela fonctionne également avec les alertes de sécurité officielles entrantes.

Cette fonctionnalité de Circle to Search est très pratique à bien des égards :

Elle est disponible sur les smartphones Android compatibles avec Circle to Search – et ils sont nombreux.

Son fonctionnement est fluide avec Google Messages, l’application de messagerie par défaut sur les téléphones de bien des constructeurs Android (Google évidemment, Oppo, Samsung qui encourage ses utilisateurs à passer dessus…)

Elle ne nécessite aucune configuration supplémentaire.

Le processus est facile en plus d’être rapide.

N’ayez pas une confiance aveugle en Circle to Search

Évidemment que cette fonction est la bienvenue puisqu’elle agit comme un premier filtre de sécurité très pratique pour toutes les raisons évoquées ci-dessus. Il est toutefois recommandé de toujours faire preuve de vigilance et de discernement. Ainsi, évitez de faire aveuglément confiance à Circle to Search. Si le moindre doute persiste dans votre esprit, suivez les conseils habituels :

Ne cédez jamais à la pression : le sentiment d’urgence est souvent un signal qu’il n’y en a pas

Ne donnez jamais vos codes confidentiels, à quiconque.

Ne cliquez jamais sur un lien qui vous paraît suspect ou non sollicité.

Composez vous-même le numéro du service dont prétend émaner le message : votre banque, votre assurance…

Rendez-vous dans l’application ou le site web officiel en saisissant vous-même l’adresse dans la barre de recherche de votre navigateur (et en vérifiant les fautes de frappe qui peuvent suffire à un hacker pour voler vos identifiants).

Avec ces différents outils de protection et ces astuces pour repérer les signaux d’alarme, vous devriez réduire considérablement les risques de tomber dans le piège des escrocs.