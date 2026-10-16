Google Messages va lire vos conversations avec des inconnus, mais c’est pour la bonne cause

Google renforce une nouvelle fois les défenses de son application Messages contre les arnaques. Un mode de protection inédit arrive dans les prochaines semaines sur Android. Il s’appuie sur les modèles Gemini pour décortiquer les conversations entamées avec des numéros inconnus.

Les arnaques mobiles ne ressemblent plus beaucoup à ce qu’elles étaient. Désormais, un escroc usurpe un numéro officiel, imite une alerte bancaire ou clone une voix grâce à l’intelligence artificielle. Face à cette montée en sophistication, les fabricants de smartphones empilent les garde-fous logiciels. Cet été, le blocage des codes de renvoi d’appel apparu dans une bêta d’Android 17 en donnait un aperçu. La méfiance grandit aussi chez les utilisateurs. Interrogés par YouGov, 40 % des possesseurs de smartphone américains, canadiens et australiens se disent très préoccupés par la fraude mobile.

L’application Messages a déjà beaucoup évolué sur ce front. Depuis septembre, les Google Pixel repèrent les escroqueries écrites en français. Chaque mois, la détection d’arnaques signale plus de cinq millions d’appels et de SMS suspects. Le géant de la recherche veut maintenant passer un palier, car les fraudeurs contournent les filtres classiques en étalant leur manipulation sur plusieurs jours.

Le mode de protection renforcée de Google Messages fait appel à Gemini

Un mode de protection renforcée arrive dans les prochaines semaines sur Google Messages. L’éditeur en donne le détail sur son blog sécurité. Avec ce réglage actif, la détection d’arnaques peut solliciter les modèles Gemini du cloud pour comprendre où veut en venir un expéditeur inconnu. Elle vise d’abord les échanges longs, ceux que les escrocs étirent pendant des jours pour gagner la confiance de leur cible. Tout se passe dans Private AI Compute, un espace chiffré auquel personne n’accède, pas même Mountain View. Rien ne sera activé sans l’accord de l’utilisateur.

Gemini Nano prend en charge un second volet, directement sur l’appareil. Le modèle local évalue en temps réel les liens inconnus avant le moindre clic, là où la protection précédente se limitait aux adresses déjà répertoriées. Android ajoute deux verrous supplémentaires. Les champs de connexion se masquent automatiquement pendant un partage d’écran dans Chrome, et le renvoi d’appel déclenché en arrière-plan par une application se retrouve bloqué. Google revendique trois millions d’appels frauduleux interceptés depuis juin pour les seules banques Banco do Brasil et Itaú Unibanco. Reste à savoir quand ces protections traverseront l’Atlantique.